Lemendik: Metaprint on Vene tütarettevõtte maha müünud

Martti Lemendikule kuuluv ja Venemaal tegutsev ettevõte Metaprint kahekordistas 2023. aastal Venemaal kasumit ja suurendas oma tulu, kirjutab majandusleht Delovõje Vedomosti. Ärimees ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Metaprint on oma Venemaa tütarettevõtte võõrandanud ja katkestanud tarned Vene partnerfirmale.

Lemendik ütles, et 2022. aastal oli Venemaa tütarfirma Metaprint OOO käive 1,68 miljardit rubla ehk 24,4 miljonit eurot. 2023. aastal oli käive 1,9 miljardit rubla.

"Kuid eurode ekvivalendis oli see 18,6 miljonit eurot. Ehk tegelik müügitulemus oli 32 protsenti väiksem võrreldes aasta varasemaga," lausus Lemendik.

Alates mullu 22. septembrist ei kuulu tütarfirma enam Metaprindi omanikele ei otse ega kaudselt, lisas Lemendik. Pärast võõrandamist toimus suuremahuline maatehing, mis võis mõjutada aasta aruande finantsnäitajaid. Need pole aga enam seotud Metaprindi tegevusega.

"Meil õnnestus lõpuks sellele teemale joon alla saada. Lisaks on meil kokkulepe uue omanikuga, et käesoleva majandusaasta jooksul muudab ta ära ka ettevõtte nime, kuna see ei ole enam seotud meiega mitte mingist otsast," lausus Lemendik.

Toormaterjali tinastatud valgeplekki vedas ettevõte Venemaale viimati eelmise aasta veebruaris. See materjal lisati sanktsioonide nimekirja veebruari lõpust.

"Me ei ole kunagi lähetanud Venemaale ühtegi kaupa, mis on olnud sanktsioneeritud," ütles Lemendik.

Eelmise aasta augustist lõpetas Metaprint tarned oma Venemaa partnerfirmale Aeroprom.

Välisministeerium ütles "Aktuaalsele kaamerale", et üksiku ettevõtte ärisuhete jälgimisega nemad ei tegele. Samas on 60 protsenti Euroopa Liidu kaubavahetusest Venemaaga sanktsioonide all. Kuni pole kehtestatud embargot kaubandusele, on ettevõttel õigus Venemaaga äri edasi ajada.

"Praegu kahjuks Euroopa Liit ei ole jõudnud täiskaubandusembargoni. Mis tähendab seda, et teatav osa kaubavahetusest Venemaaga on endiselt lubatud. Ja kui tegemist ei ole sanktsioonide all oleva toote või kaubaga, siis see ongi legaalne kaubandus. Ehkki me saame öelda, et moraalselt on see taunitav – igasugune äri ajamine Venemaaga," lausus välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kauba osakonna peadirektor Kadri Elias-Hindoalla.