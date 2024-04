Lufthansa pardatöötajad võitlesid välja 16,5-protsendilise palgatõusu

Märtsis jõudsid palgakokkuleppele ka Lufthansa maapealsed töötajad. Kokkulepe pardameeskondadega on hea uudis tööandjatele, kes seisnuks vastasel korral silmitsi uute streikidega.

Lufthansa pardatöötajad Frankfurdis ja Münchenis korraldasid märtsis nõudmiste läbisurumiseks mitu streiki, mis tõi kaasa ulatusliku lendude tühistamise.

Kokkulepe puudutab 19 000 töötajat ning seda täidetakse 2026. aasta lõpuni. Sel aastal tuleb kaheksa-, järgmisel viie- ja 2026. aastal 3,5-protsendine palgatõus, teatas lennufirma.

Lisaks saavad töötajad kolme tuhande euro suuruse ühekordse toetuse inflatsiooni mõju korvamiseks.

"Me võitlesime kõvasti, et see läbi viia," ütles pardatöötajate ametiühingu UFO läbirääkija Harry Jäger.

Lufthansa personalijuht Michael Niggemann ütles, et see on hea kokkulepe "meie kolleegidele salongis, kes teevad iga päev väga olulist tööd, aga ka külalistele, kes saavad taas kindlustundega plaane teha".

Kokkulepe tähendab, et pardameeskonnad ei hakka streikima kiirel suvepuhkuste ajal, kui Saksamaa võõrustab lisaks veel Euroopa meistrivõistlusi jalgpallis.