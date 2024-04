Varajase kevade tõttu käib kibekiire metsaistutamine

Võru linna lähedal Navi külas kasvatatakse männi- ja kaseistikuid, millest enamik jõuab kohalike erametsaomanike metsadesse. Kuna aprilli alguses oli ilm juba piisavalt soe, siis hakati metsaomanike varakult istikutega varustama.

"Oleme pakkinud siin umbes nädal aega, tõenäoliselt järgmine ja ülejärgmine nädal on põhihooaeg. Usun, et enamus taimi saab metsa ära istutatud. Loodame, et tugevat öökülma enam ei tule. Mõnekraadise külma, kui seda on mõningad tunnid, elab (istik) ilusti üle, tegelikkuses taimele see midagi ei tee, kui taim on mullas ilusti," lausus Navi Mets juhataja Mirko Raup.

Sellel aastal plaanib RMK istutada üle Eesti kokku umbes 21 miljonit metsaistikut. Põlva- ja Võrumaale istutatakse kõige rohkem männiistikuid.

"Minu piirkonnas läheb sellel kevadel istutamisele 964 000 taime ja sellest enamus on mänd – 825 000 on mändi, kuna enamus minu piirkonda on männialad. Siis 69 000 kuuske, 50 000 ringis kaske ja 7000 ringis musta leppa ka," ütles RMK kagu regiooni metsakasvataja Kaarel Tiganik.