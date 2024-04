Saksa terasehiid koondab töötajaid

Saksamaa suurim terasefirma Thyssenkrupp Steel teatas, et koondab nõrga nõudluse ja kasvava konkurentsi tõttu töökohti.

Thyssenkrupp teatas neljapäeva hilisõhtul, et tahab tõsta oma konkurentsivõimet ja kasumlikkust. Ettevõtte teatas veel, et kavatseb vähendada oma tootmisvõimsust umbes üheksa miljoni tonnini aastas. Praegu toodab firma 11,5 miljonit tonni terast aastas, vahendas The Wall Street Journal.

Terasehiid tõi välja, et ümberkorralduste põhjuseks on Saksa majanduse nõrkus, kasvavad energiakulud ja Aasiast pärit terase import.

Thyssenkrupp on järjekordne Saksamaa tööstusfirma, mis hoiatas konkurentsivõime nõrgenemise eest. Thyssenkrupp Steel annab tööd ligi 27 000 inimesele

Thyssenkruppi kontsern on aastaid üritanud oma teraseäri maha müüa. Novembris teatas Thyssenkrupp, et peab läbirääkimisi energiafirmaga EPH, et luua nii ühisfirma. EPH asutas Tšehhi miljardär Daniel Kretinsky.

Kretinsky sai miljardäriks tänu sellele, et ostis Euroopas odavalt kokku kivi- ja pruunsöel põhinevaid elektrijaamu.