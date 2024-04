Terras: Euroopa Komisjon peab rohepöörde asemel tegelema julgeolekuga

Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase (Isamaa) sõnul annab eelmisel nädalal meediasse lekkinud EL-i strateegiapaber lootust, et Euroopa Komisjon loobub plaanimajandusele sarnanevast rohepöördest ning seab selle asemel esiplaanile Euroopa Liidu julgeoleku ja majanduse.

Juunis toimub Euroopa Liidu ülemkogu strateegiliste prioriteetide arutelu. Eelmisel nädalal lekkis meediasse dokument, mis seab rohepöörde asemel EL-i peamisteks eesmärkideks hoopis julgeoleku, välispiiride kaitse ja majanduse.

Riho Terrase sõnul tuleb keskkonnaväljakutsetega tegeleda, aga selle käigus ei tohi kannatada Euroopa majandus ja inimeste toimetulek. "Mõjukas väljaanne Politico sõnastas strateegiapaberi rõhuasetuse fraasiga "kuulid, mitte mesilased". Võrdlus ei pruugi kõigile meeldida, aga see näitab selgelt, et peame tegelema esmajärjekorras kõige olulisemaga, milleks on kaitsevõime suurendamine ja Euroopa majanduse konkurentsivõime," rääkis Terras.

Terrase sõnul peab ka Eesti seadma asjad õigesse perspektiivi. "Eesti majandus on kolmandat aastat languses ning inflatsiooninäitajad Euroopa ühed kõrgeimad. Majanduskasvu ja julgeoleku tagamise asemel tegeleb Eesti valitsus aga hoopis bürokraatia kasvatamise, lõputute maksutõusude planeerimise ja ülipüüdliku roherabelemisega," ütles ta.