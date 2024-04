Reformierakond muutis algselt teatatud ametikohtade jaotust Tallinnas

Abilinnapeade rindel jääb kõik samaks, küll aga ei asu Reformierakonna praegune kommunikatsioonijuht Sander Andla tööle Tallinna linnavolikogu esimehena. Temast saab hoopis Kesklinna vanem. Volikogu esimehe kandidaadiks määrati nüüd hoopis Tallinna inglise kolledži kauaaegne direktor Toomas Kruusimägi, edastas Delfi.

Andla selgitas Delfile, et tema hinnangul võiks nii auväärsele positsioonile kui volikogu esimees asuda keegi, kellel on rohkem kogemust linnavolikogu töös ning samuti on Kruusimägi plussiks pikk kogemus tööst koolijuhina.

Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees ja volikogu fraktsiooni senine esimees Pärtel-Peeter Pere ütles Delfile, et Andla läheb Kesklinna, kust ta on ka varem toimetanud.

Kui veel nädalavahetusel ütles Reformierakond, et Kesklinna vanema koha saab Doris Raudsepp, siis kolmapäeval otsustas erakond, et Raudsepast saab hoopis Pirita linnaosa vanem. Sellega jääb Ülle Rajasalu, kes nädalavahetusel hõigati välja kui uus Pirita linnaosa vanem, kõrvale.

"Pirital loobus Ülle Rajasalu varasemast ettepanekust olla linnaosavanem, soovides anda noorematele inimestele võimaluse ennast poliitilisel areenil tõestada. Rajasalu lubab igati toeks olla Pirita asja ajamisel," märkis Pere.