Kliimaminister osales aasta jooksul vaid ühel valitsuse pressikonverentsil

Iga nädala neljapäeval kell 12 toimub Stenbocki majas valitsuse pressikonverents, kus tavakohaselt osaleb peaminister ja veel kaks või kolm ministrit. Peaminister annab ülevaate olulisematest otsustest istungil ning teised ministrid räägivad enda valdkonna tähtsamatest istungi või istungivälistest teemadest.

Võimul oleval valitsuses täitus eelmisel nädalal esimene tööaasta. Selle ajal jooksul toimus 51 valitsuse pressikonverentsi.

51 pressikonverentsist võttis peaminister Kaja Kallas (RE) osa 36 korral.

Pärast peaministrit oli kõige aktiivsem osaleja siseminister Lauri Läänemets (SDE), kes võttis osa 25 konverentsist.

Kõige väiksema osalusaktiivsusega oli kliimaminister Kristen Michal (RE), kes osales vaid ühel valitsuse pressikonverentsil.

"Meil on printsiip olulisemad otsused ette valmistada, teavitada ja siis igale kanalile otse kommentaar anda, kes huvi tunneb," põhjendas Michal osavõtusagedust.

"Taastuvenergeetika suuremahulisest hankimisest, liiklusseaduse või jäätmereformini, kogemus näitab, et igal ajakirjanikul ja väljaandel on oma küsimused ja vaatenurk, vahel lausa detailideni ja küsitakse ikka üks ühele. Kuna meil on suur valdkond ja palju tööd, hoiab see mõlema osapoole väärtusliku aega kokku," sõnas ta.

Riigikantselei meedianõunik Kateriin Pajumägi ütles ERR-ile, et valitsuse kommunikatsioonibüroo jälgib, et pressikonverentsil oleks kõikidest valitsusdelegatsioonidest esindatus.

Ta rääkis, et nii sotsidel kui Eesti 200-l on väiksemad valitsusdelegatsioonid ning Reformierakonnal tunduvalt suurem, mis omakorda mõjutab pressikonverentsidel osalemise statistikat.

"Võrreldes varasemate valitsustega – valitsusdelegatsioonid on erinevate suurustega. Vastavalt sellele suurele mandaadile, mille Reformierakond sai, on neil nüüd valitsuses mitu ministri kohta enam kui valitsuspartneritel," ütles Pajumägi.

Ta lisas, et ministri pressikonverentsil osalemise sageduse järgi ei saa teha järeldusi tema aktiivsusest. Võib olla olukord, kus minister viibib pressikonverentsi ajal välismaal ning järgmisel nädalal on juba uued olulised teemad, mille tõttu pole teda pressikonverentsile kutsutud.

Välisminister Margus Tsahkna (E200) osales 23 valitsuse pressikonverentsil. Haridusminister Kristina Kallas (E200) osales 17 pressikonverentsil.

Nii rahandusminister Mart Võrklaev (RE), regionaalminister Madis Kallas (SDE), kui ka terviseminister Riina Sikkut (SDE) võtsid osa 13 pressikonverentsist.

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) ning majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (E200) võtsid pressikonverentsidest osa üheksal korral. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) osales seitsmel korral.

Kõige vähem võtsid pressikonverentsidest osa Reformierakonda kuuluvad endine justiitsminister Kalle Laanet (neli korda), kultuuriminister Heidy Purga (kaks korda) ja kliimaminister Kristen Michal (üks kord).