Vasakradikaalid panid põlema Ukraina-meelse Saksa relvatöösturi suvila

Ehitis pandi põlema 30. aprilli öösel ning vasakradikaalid võtsid vastutuse süütamise eest. Politsei teatas, et tuletõrjujad said tulekahju kiiresti kontrolli alla.

Radikaalid väitsid, et nad pole rahul Saksamaa uue kaitsepoliitikaga (Zeitenwende) ning võtsid seetõttu sihikule Pappergeri maja, kuna relvatööstur lõikab selle poliitika pealt kasu.

Rheinmetall on üks Zeitenwendest kasusaajaid ja omab erinevat tüüpi vanu tanke, mida saaks nüüd koos laskemoona ja kopsaka kasumiga Ukrainale müüa, seletasid radikaalid. See jutt käib tõenäoliselt Saksa Leopardi tankide kohta, mida on alates Ukraina sõjast müüdud Rheinmetallile. Firma parandab nüüd neid tanke, kuna need kogusid varem ladudes lihtsalt tolmu.

Zeitenwende on aga kantsler Olaf Scholzi välja hõigatud loosung, mida võiks tõlkida kui pöördepunkt. Selle sõnaga lubas vahetult pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Scholz pööret Saksa julgeoleku- ning välispoliitikas.

Scholz lubas siis relvajõududele juurde anda 100 miljardit eurot. Papperger on varem korduvalt avaldanud Zeitenwendele toetust.

Rheinmetall on üks Euroopa suurimaid relvafirmasid, piirkonnas aga kasvab nõudlus relvade ja laskemoona järele, kuna Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukrainas.

Hiljuti avas Rheinmetall ka uue laskemoonatehase, et Saksamaa saaks toota rohkem laskemoona. See võimaldab Berliinil suurendada laskemoonatarneid Ukrainasse.