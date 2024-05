Estonias kõlas järgmise üldlaulupeo repertuaar

XXVIII üldlaulupidu kannab nime "Iseoma". Repertuaarivalikul on see kaasa toonud palju murdekeelsust ja rahvalaulutöötlusi, mis sügavamalt ka eestlust ja selle juuri mõtestavad.

"Ma näen praeguses kavas palju heliloojaid, kes on suutnud tuua Eesti-teemalisi, uusi isamaalisi laule. Meil on kullafond, mida kõik alati laulda tahavad, aga mulle tundub, et selle peo repertuaariga tuleb palju värskeid värve juurde," rääkis laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson.

"Liisi Koikson mudilastega teeb väga särava kooriseade oma soololaulust, Olav Ehala on teinud oma soololaulust ühe toreda ühendkoorilaulu, ise pakkunud välja. Nii et meile tuntud autorid, aga ikkagi uued laulud," lisas ta.

Et teised koorid saaksid oma liigi laulude esitamist praegu kuulda, pidid mõned koorid juba varem laulupeorepertuaari õppima hakkama.

Saarepeedi kooli muusikaõpetaja Ene Uuland tõdes, et mudilaskooride kava on raske, kuid see just ongi hea.

"Elu on näidanud, et kui need laulud, need mudilaskoori rasked laulud ette võtta, siis see tõstab ka koori taset," ütles ta.

"Tunded on tegelikult väga positiivsed. Neid laule siin kuulates tuli väga selge pilt ja hea tunne on nüüd ikkagi minna homme kooriproovi ja öeldagi koorile, et me õpime neid laule, me näeme küll vaeva, aga tegelikult tulemus tuleb tõesti fantastiline," rääkis Rakvere segakoori Vironia dirigent Angela Sihver.

"Minule kui meeslauljale see kava väga meeldib, kuna kavas on üks laul, mis on põhiliselt ainult meeste soololaul. Kui tavaliselt on naised soleerivas rollis, siis "Oh, Aadam" on üks rahvaviisi seade, seal on meestel kandev roll," ütles segakooride Head Ööd, Vend ja Eesti Noorte Segakoor laulja Eerik Robert Ots.

Ots peab järgmise üldlaulupeo segakooride kava üheks viimaste pidude meeldejäävamaks.

"Ma arvan, et see on viimase aja üks meeldejäävamaid võib-olla minule isiklikult, aga ma arvan, et see kava on ka väga hästi tabanud üldist laulupeo vaimu," ütles ta.