OECD soovitab Eestil vaadata üle riigi kulud ja kaaluda maksutulu kasvatamist

OECD näeb Eesti koha koostatud raportis meie majandust natuke kehvemas seisus, kui näitas rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos. OECD hinnangul jääb Eesti SKP kasv tänavu -0,4 protsendi juurde ja järgmisel aastal on see 2,6 protsenti. Ministeerium eeldab vastavalt nullist ja 3,3-protsendist kasvu.

Paremas valguses nähakse eelarve puudujäägi olukorda, kuid järgmise aasta juures arvestab OECD, et Eesti viib ellu maksu- ja kärpelubadused.

"Meil on mõned sõnumid, üks neist on riigi rahandus, mis on väga oluline Eestile, kellel on üks madalamaid võlatasemeid OECD-s. Kuid te peate hakkama pikemas perspektiivis riigi rahanduses stabiilsust taastama, sest rahvastik vananeb, mis seab riigi rahanduse surve alla. Kaitsekulutused suurenevad Euroopa geopoliitilise olukorra tõttu, milles meil tuleb elada. Seega on väga tähtis teha lähiajal selgeks, kas eelarvepoliitika toetab seda taastumist," lausus OECD riigiuuringute üksuse direktor Luiz de Mello.

Lisaks mootorsõidukite maksustamisele oleks OECD hinnangul efektiivne tuluallikas ka kinnisvaramaks.

"Need sõnumid on suuresti samad, mida me ise teame, et eelarve olukord on keeruline. Me peame jätkama nii kokkuhoiu meetmetega kui ka tegema ära juba ettevõetud maksumuudatused, et eelarvedefitsiiti vähendada, ja see on see, mida valitsus ka teinud on. Ja teisalt meie konkurentsivõime probleemid – ütleb see raport, et meil on pikemat aega tootlikkusega, juba alates Covidi algusest või enne seda olnud probleeme," lausus rahandusminister Mart Võrklaev.

OECD raport keskendus seekord eraldi Eesti tervishoiu olukorrale, kus tuleks suurendada selle kättesaadavust.

"Me oleme seal kehvas otsas ja rahvusvaheline soovitus on laiendada ravikindlustuskaitse kõigile ja vähendada inimeste omaosalust. Omaosalus on nii kõrge, et see põhjustab inimeste vaesumist, piirab teenustel ligipääsu. Nii et see 23 protsenti praegu, mis tuleb inimestel omast taskust, on igatpidi liiga kõrge. OECD hinnang rakendatavale magusajoogi maksule oli väga positiivne. Tõenduspõhine viis tegelemaks sellega, et inimesed joovad liiga palju suhkrut sisse ja tulemuseks on suur ülekaal," ütles terviseminister Riina Sikkut.