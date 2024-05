Malmös protestivad tuhanded inimesed Iisraeli Eurovisioonil osalemise vastu

Inimesed kogunesid siis, kui linn võõrustas võistluse teist poolfinaali, kus esines Iisraeli osaleja Eden Golan, kirjutas BBC.

Kolmapäeval tahtsid Palestiina-meelsed publikus viibijad Golanit lavaproovis välja vilistada. Neljapäeval oli publiku vastukaja soojem, kõlasid ka rõõmuhõisked.

Golani esinemise eel tulid tänavatele Palestiina-meelsed meeleavaldajad ja väiksem arv Iisraeli-meelseid protestijaid.

Kliimaaktivist Greta Thunberg oli üks neist, kes osales Palestiina-meelsel meeleavaldusel, millel osales Rootsi politsei hinnangul koguni 12 000 inimest.

Thunberg ütles BBC-le, et on moraalne kohustus tegutseda ja võtta sõna Iisraeli sõjalise operatsiooni vastu Gazas.

"Kui Eurovisiooni toimumise ajal tulevad kümned tuhanded inimesed Malmö tänavatele üle ja ütlevad, et me ei nõustu sellega, et see jätkuks, siis on see väga tugev signaal – ja see muudab midagi," lausus Thunberg.

Teine meeleavaldaja, Matilda Varatta ütles uudisteagentuurile Reuters, et ta sooviks näha Iisraeli diskvalifitseerimist, kuna näiteks Venemaa eemaldati võistluselt pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

"Pole tõsi, et Eurovisioon pole poliitiline, see on alati olnud poliitiline ja jääb alati olema," ütles meeleavaldaja.

Iisraeli esindav Golan on öelnud, et tal on uhke oma riiki esindada ja et miski ei heiduta teda.

"Olen keskendunud muusikale, heale energiale. Nii palju inimesi on mind toetamas ja ma tunnen, et mul on suur au esindada oma riiki, eriti praegusel ajal," sõnas Golan.

Tema neljapäevaõhtuse poolfinaaliesinemise ajal kostis nii rõõmuhõiskeid kui ka väljavilistamist.

Enne üritust sotsiaalmeediasse postitatud videosõnumis soovis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Golanile õnne ja ütles, et ta on "juba võitnud" pärast "edukalt vastu astumist kohutavale antisemitismilainele" Rootsis.

Iisraeli-meelsel meeleavaldusel võis kuulda inimesi, kes laulsid Golani toetuseks tema eurolaulu.

"Ma ei ole Eurovisioonist nii huvitatud," ütles üks meeleavaldaja Yael Sages Wahlström Rootsi ajalehele Svenska Dagbladet, "aga kuna Iisraeli vastu on olnud nii tohutu vihatorm, tahtsin ma teda toetada."

Iisraeli ringhäälinguorganisatsioon, mis korraldab riigi konkursil osalemist palus Euroopa Ringhäälingute Liidul vältida kolmapäevase väljavilistamise juhtumi kordumist.

Rootsi võimud teatasid, et on rakendanud kõrgendatud turvameetmeid ja on valmis võimalikeks rahutusteks.