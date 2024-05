Kurioosum: 80. aastates naised üritasid kliimamuutustele tähelepanu tõmmata

Politsei teatel üritasid naised purustada Magna Cartat kaitsvat klaasi. Teoga said hakkama 82-aastane Sue Parfit ja 85-aastane Judy Bruce, vahendas The Times.

Intsident leidis aset maailmakuulsas Briti Raamatukogus. Naised on aktivistide rühmituse Just Stop Oil liikmed ning leidsid, et Magna Carta vastu suunatud tegevus oleks parim viis, kuidas kliimamuutustele avalikkuse tähelepanu tõmmata.

Üks naine võttis siis kätte haamri, teine ​​naine pani peitli laadse eseme vastu klaasi. Seejärel proovisid nad klaasi lõhkuda, kuid neil ei õnnestunud see. Lõpuks ilmus kohale turvamees ning juhtumile tõmmati joon alla.

Seejärel võttis politsei nad vahi alla, ajalooline dokument õnneks kahjustada ei saanud.

Naised ütlesid hiljem, et Suurbritannia valitsus ei tegutse kliimamuutuse ja selle mõjudega võitlemiseks piisavalt kiiresti ja otsustavalt. Protestijad leiavad, et inimtekkelised kliimamuutused kujutavad kogu loodusele ning ka inimestele suurt ohtu.

Protestijad muretsevad nüüd, et praegune kurss võib kaasa tuua katastroofi ning seetõttu tuleb kiiremas korras loobuda fossiilkütuste kasutamisest.

Magna Carta ise on ajalooline õigusakt ning anti välja juba 1215. aastal. Sellega piirati monarhi absoluutset võimu. Toona valitses Inglismaad kuningas John, kes oli legendaarse valitseja Richard Lõvisüdame noorem vend.

Magna Carta koosneb mitmest dokumendist, mõned dokumendid asuvad nüüd Briti Raamatukogus. Magna Cartat on hiljem mitu korda täiendatud ning see on üks olulisemaid dokumente demokraatia ajaloos.