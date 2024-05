Linder: Eesti ja Euroopa poliitika nõrk koht on elukutselised poliitikud

Europarlamendi valimiste kandidaat Virve Linder (Isamaa) peab oluliseks, et valimistel kandideeriksid erinevate piirkondade inimesed, sest arusaam elust Tallinnas või Kohtla-Järvel on väga erinev. Murekohana näeb ta seda, et nii Eestis kui Euroopas esindavad inimesi suures osas elukutselised poliitikud.

Virve Linder rääkis saates "R2 Päev", et erakondade valimisnimekirju vaadates paistab silma, kuidas suurem osa kandidaate on seotud igapäevaselt Tallinnaga. Tema jaoks on aga oluline, et oleks laiapõhjaline esindatus. "Tallinna kesklinnas elava inimese nägemus Eesti elust erineb päris tugevalt Kohtla-Järve paneelmaja üheksandal korrusel elava inimese nägemusest," lausus ta.

Linder usubki, et europarlamendis võiks ta olla ääremaastunud piirkondade inimeste eest kõneleja. See, kui palju on võimalik Euroopa Parlamendis Eesti äärealade inimeste eest kõneleda, sõltub Linderi meelest inimesest endast. "Minul on see tahe olemas, sest ma olen näinud vigu ja vajakajäämisi väga lähedalt ja neid ka omal nahal kogenud. Ma kindlasti suudan rääkida nendest asjadest veenvusega, mida ei suuda poliitik, kellele on nõunik memo koostanud," sõnas ta.

Nii Eesti kui Euroopa tasandil peab Linder poliitikas nõrga kohana seda, et on elukutselised poliitikud. "Põhitöökohana mängivad nad aastakümneid poliitikuid ja ükskõik, milline on nende eelnev haridus või millise eksperdina nad kunagi poliitikasse sisenesid, siis teadmistest eemal olles kaotavad nad oma asjakohasust," ütles Linder.

Üks olulisi teemasid Linderi jaoks puudutabki regionaalset arengut ja seda, et Eestis ei oleks niivõrd suuri erinevusi piirkondade vahel. Tema sõnul ei ole see puhtalt Eesti-sisene teema, vaid sellega on võimalik tegeleda ka Euroopa tasandil. "Euroopa Liidus on erinevaid meetmeid ja fonde, mis aitavad tasakaalustada oma liikmesriikide regionaalarengut ja selles osas ma kindlasti tahaksin anda oma panuse, et neid võimalusi oleks pigem rohkem kui vähem," ütles ta.

Igapäevaselt Ida-Virumaal toimetava Linderi sõnul tuleb see piirkond poliitikutele üldiselt meelde alles siis, kui valimised lähenevad. "Siis lähetatakse oma juhtfiguurid hääli kokku korjama. Kui valimised on läbi, läheb ka Ida-Virumaa meelest," sõnas ta. Praegu on piirkond tema sõnul siiski rohkem pildis seoses rohepöörde ja õiglase ülemineku fondi rakendamisega.

Kui rääkida järgmise viie aasta olulistest teemadest, millega tuleb europarlamendi liikmetele tegeleda, siis Linderi sõnul on oluline Ukraina võidu tagamine ja Euroopa Liidu kaitsevõime tõstmine. Teise teemana saab tema sõnul fookuses olema rohepööre.

"On märgata signaale, et esialgne vaimustus rohepöördest on lahtumas ja erinevad riigid, ka Euroopa Liidu juhtfiguurid, on aru saanud, et sellise tempoga liikudes ja nii rangelt asju võttes, on Euroopa ettevõtted sattunud konkurentsi mõttes keerulisse olukorda," rääkis Linder.

Nüüd tulebki tema sõnul mõelda, kuidas toimetada nõnda, et Euroopa ettevõtted jääksid ellu. Ühe võimalusena näeb ta varianti mitte seada piiranguid Euroopa ettevõtetele, vaid kontrollida seda, kuidas sisenevad turule kolmandate riikide ettevõtted, kes ei rakenda samasuguseid loodushoiumeetmeid.

"Me elame ühes maailmas, meil on üks ökosüsteem ja me kõike peame selle eest võrdselt vastutuse võtma. Kui kolmandates riikides ei ole olemas poliitilist tahet seda teha, siis meie ülesanne Euroopas on enda poolt teha kõik, et see siiski saaks võimalikuks," selgitas ta.

