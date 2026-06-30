X!

Kohtla-Järve volikogu umbusaldas Max Kauri

Eesti
{{1782829980000 | amCalendar}}
Kohtla-Järve volikogu istung, 10.12.2025
Kohtla-Järve volikogu istung, 10.12.2025 Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Eesti

Teisipäeval avaldati Kohtla-Järve linnavolikogu erakorralisel istungil umbusaldust linnapea Max Kaurile (Keskerakond).

Umbusaldamise poolt hääletasid 14, vastu 9 saadikut, mis tähendab, et ka võimul oleva Keskerakonna fraktsiooni liikmed liitusid umbusaldamisega.

Aprillis umbusaldati Kauri esimest korda, mis toona läbi kukkus.

10. detsembril 2025 toimunud Kohtla-Järve linnavolikogu erakorralisel istungil valiti Kohtla-Järve linnapeaks Max Kaur. Mustvee linnapea ja Jõhvi vallavanema töökogemusega Kaur kogus toona 13 häält ehk sai ühe hääle vähem, kui on Kohtla-Järve volikogus ainuvõimu omaval Keskerakonnal kokku. Tema vastaskandidaat, Kohtla-Järve ekslinnapea Virve Linder valimisliidust Restart Kohtla-Järve sai 11 häält.

Max Kaur lubas toona jätkata tööd ka Narva-Jõesuu linnavolikogu liikmena ning eelseisvatel riigikogu valimistel ta kandideerida ei plaaninud, soovides keskenduda tööle Ida-Virumaal.

Kohtla-Järve volikogu valis uueks linnapeaks Evelyn Danilovi, kes oli eelnevalt Kohtla-Järve sotsiaalvaldkonna abilinnapea. Danilovi poolt hääletas 18 ja vastu oli 3 volikogu liiget. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

UUS saade

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:18

Tiitlikaitsja Swiatek alustas Wimbledonis keerulise võiduga

18:04

Kohtla-Järve volikogu umbusaldas Max Kauri Uuendatud

18:00

Regionaalministeerium asus segadust külvanud määrust parandama

17:41

Kullamäe peab MM-valikmängud vahele jätma

17:32

Herlen Kajo sõitis end Ungaris poodiumile

17:14

AfD juht: Saksamaa peaks taastama koostöö Venemaaga

17:09

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

17:01

USA sisejulgeolekuminister: Iraani väljalangemine pani mind tantsima

16:34

Uuring: Maal elab seni arvatust kolm korda rohkem putukaliike

16:22

U-17 jalgpallineiud alistasid Fääri saared, noormehed said Lätilt kaotuse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:35

Ukraina droonid jõudsid taas Moskva oblastisse Uuendatud

29.06

Brasiilia alistas Jaapani 90+5. minuti väravast ja sammus 16 hulka Uuendatud

07:50

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

02:34

Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja Uuendatud

15:55

Terras maandab segadust: aedviljakasvatajate määrus tuleb ümber teha Uuendatud

29.06

ERR USA-s: Trump lubas vahistada peegeldusbasseini vett puudutavad inimesed

06:21

Meedia: Monacos kärgatanud plahvatuses sai haavata Ukraina oligarh

07:23

Maroko lülitas MM-il penaltitega Hollandi konkurentsist

12:23

Inimpuuduses kaitsevägi hakkab muu kõrgharidusega ohvitsere koolitama

29.06

Saksamaal toimunud tulistamises hukkus kuus inimest Uuendatud

ilmateade

SPORT

18:18

Tiitlikaitsja Swiatek alustas Wimbledonis keerulise võiduga

17:41

Kullamäe peab MM-valikmängud vahele jätma

17:32

Herlen Kajo sõitis end Ungaris poodiumile

17:01

USA sisejulgeolekuminister: Iraani väljalangemine pani mind tantsima

loe: kultuur

17:09

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

16:01

Selgusid tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid

15:55

Tiit Palu: tõsistest asjadest saab rääkida läbi nalja

15:54

Kontserdiarvustus. Ma tahan uskuda

loe: eeter

17:09

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

15:55

Tiit Palu: tõsistest asjadest saab rääkida läbi nalja

15:40

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

14:59

Mirjam Mõttus kutsub peresid uues saatesarjas end proovile panema

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (30.06.2026 15:00:00)

13:00

Euroopa Liit tahab oktoobriks vähendada kauabandusdefitsiiti Hiinaga

13:00

Rohelised ja vasakliit sotsiaaldemokraatidega liituda ei kavatse

12:55

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

12:50

E-kaubanduse kasv praegu veel elektroonikapoodide tulevikku ei ohusta

12:20

Raadiouudised (30.06.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (30.06.2026 09:00:00)

29.06

Pärnu lennujaam ootab valitsuse otsuseid

29.06

Päevakaja (29.06.2026 18:00:00)

29.06

Kondase keskuses avaneb tikkimise kunsti imeline maailm

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo