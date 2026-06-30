Kohtla-Järve volikogu umbusaldas Max Kauri

Umbusaldamise poolt hääletasid 14, vastu 9 saadikut, mis tähendab, et ka võimul oleva Keskerakonna fraktsiooni liikmed liitusid umbusaldamisega.

Aprillis umbusaldati Kauri esimest korda, mis toona läbi kukkus.

10. detsembril 2025 toimunud Kohtla-Järve linnavolikogu erakorralisel istungil valiti Kohtla-Järve linnapeaks Max Kaur. Mustvee linnapea ja Jõhvi vallavanema töökogemusega Kaur kogus toona 13 häält ehk sai ühe hääle vähem, kui on Kohtla-Järve volikogus ainuvõimu omaval Keskerakonnal kokku. Tema vastaskandidaat, Kohtla-Järve ekslinnapea Virve Linder valimisliidust Restart Kohtla-Järve sai 11 häält.

Max Kaur lubas toona jätkata tööd ka Narva-Jõesuu linnavolikogu liikmena ning eelseisvatel riigikogu valimistel ta kandideerida ei plaaninud, soovides keskenduda tööle Ida-Virumaal.

Kohtla-Järve volikogu valis uueks linnapeaks Evelyn Danilovi, kes oli eelnevalt Kohtla-Järve sotsiaalvaldkonna abilinnapea. Danilovi poolt hääletas 18 ja vastu oli 3 volikogu liiget.