Tartus toimus taas tudengipäevade pannkoogihommik

Tudengipäevade algust tähistav pannkoogihommik meelitas esmaspäeval hommikul nii üliõpilasi kui ka muidu möödujaid Tartu raekoja platsile tasuta pannkooke ning muud head ja paremat nautima. Esmakordselt saab möllu täis nädalal võtta osa ka hommikusest reivist ja kullimängust Pirogovi platsil.

Sügisene pannkoogihommik tõi taas Tartu raekoja platsi head toidulõhnad ja pikad järjekorrad. Kuigi tegemist on pannkoogihommikuga, oli toiduvalik märksa laiem. Kes soovis sai hommikusöögiks valida ka kiirnuudleid, tatart või hoopis grillvõileibu. Esmakordselt oli valikus ka müsli.

"Ma arvan, et pannkookidele me ikka konkurentsi ei paku. Need on ju siiski siin klassika. Aga ütleme nii, et müsli on meil otsa saamas, nii et pigem võib vist edukaks lugeda selle päeva. Meil lauale on jäänud ainult ühte liiki, aga meil oli ikka neli maitset ja jogurtit saab ka kolmes maitses," ütles tudeng Saara.

Kuigi ka moosipurgid said päeva lõpuks tühjaks, siis pannkooke siiski jagus.

"Oleme saanud selle tudengikogemuse purgipõhjast seda viimast moosi kätte saada. Väga maitsvad on," ütlesid tudengid Ekke Pärtel ja Ronja.

Pannkoogitegemisest puhkepausile läinud Eneken Riin rääkis, et sisustab seda tatra söömisega. "See on siiski tudengite jaoks kõige õigem toit," ütles ta.

Pannkookide tegemiseks jagub aga tema sõnul taigent lausa ämbrite kaupa.

Pannkoogihommikule järgneb aga veel nädala jagu üritusi, mille hulgas nii tuntud ja oodatud üritusi kui ka uusi sündmusi.

"Iga aastane rebaste ristimine esmakursuslasena tuleb läbi käia ja igast peod ja asjad, mis siin tudengielu juurde käivad," ütles tudeng Jennifer.

Tudengipäevade projektijuht Carmen Helena Hallimäe ütles, et sellel tudengipäevade sügisfestivalil jõuab linnarahvani kaks täiesti värsket üritust. "Üks nendest on hommikureiv. Kohe homme hommikul Emajõe kaldal, saame päeva natuke teistmoodi vastu võtta. Ja neljapäeva õhtul me mängime Pirogovi pargis kulli," ütles Hallimäe.

Tudengipäevad kestavad pühapäevani.