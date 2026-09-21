Läänemets opositsiooni koostööst: meil on võimalik reguleerida kõike

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et opositsioon jätkab ühtset koostööd ka edaspidi ning tema sõnul peaks koalitsioon arvestama, et opositsioonil on võimalik omavahel kokku leppides mõjutada seda, millised eelnõud riigikogu päevakorda jõuavad.

Esmaspäeval ei õnnestunud kinnitada riigikogu töönädala päevakorda, sest opositsioonile ei meeldinud see, et kaitsevaldkonna uurimiskomisjoni moodustamine oli pandud päevakorra lõppu. Kust leidsite jõu ja põhjuse opositsiooniga nüüd ühte jalga astuma hakata?

See näitab, et kui opositsioon soovib, siis opositsioon suudab omavahel kokku leppida. Tõsi, meil on erimeelsused maailmavaatelised, teatud küsimustes me seda ei tee. Aga mis puudutab Eesti riigi jaoks olulisi asju, siis ma arvan, et seda on võimalik ka tulevikus teha. Ja uurimiskomisjoni moodustamine riigikaitse teemadel, mida tegelikult ju valitsusliit soovib maha hääletada ja pidurdada, on meie jaoks oluline asi.

Kas koostöö jääbki püsima opositsioonil kuni valimisteni?

Ma arvan, et tuleb veel nii mõnigi kord ette seda, et opositsioon ühiselt otsuseid teeb, ühiselt hääletab. Ja ma arvan, et koalitsioonil oleks aeg arvestada, et ei ole enam lihtsalt Reformierakonna ideed, vaid nüüd on parlamendi ideed. Ja meil on võimalik, kui me tahame, mõistlikkuse piires, reguleerida kõike, kui me suudame kokku leppida, mis tuleb riigikogu päevakorda ja mis ei tule.

Mis see koostöö vorm siis on? Kas käite regulaarselt koos?

Nii nagu tavaliselt suheldakse omavahel: me suhtleme nii koalitsiooni kui opositsiooni poole pealt ja eks opositsioonis on omad nägemused. Meil kindlasti on riigikogus eelnõusid, kus me soovime, et tehtaks muudatusi. Kui neid muudatusi ei tehta, siis on võimalik neid võib-olla mitte päevakorda panna; on eelnõud, mida me soovime, et arutatakse kiiremini, neid on võimalik päevakorda panna, kui me kokku lepime. See ei tähenda, et me seda kogu aeg teeme, me püsime konstruktiivsed, sest lõpuks riik peab toimima ka.

Täna tuli välja see 15 küsimusega kiri peaministrile, muuhulgas siis Datasel ja ARCA olid seal sees. Mis need kõige tähtsamad küsimused on, millele teie vastust tahate?

Põhiline küsimus puudutab Reformierakonna enda seoseid läbi Jaanus Rahumäe, Hanno Pevkuri ja Kristen Michali. Jaanus Rahumägi on vahendanud ühte ettevõtet, millele on teinud riik 90 miljoni euro eest otsuse moona osta; vastutasuks ettevõte on lubanud Eestisse ehitada tootmise, aga millegipärast on eelistatud just seda Jaanus Rahumäe poolt vahendatud ettevõtet, mitte teisi rahvusvaheliselt suuri ettevõtteid. Ja meid loomulikult lõpuks huvitab, et kas kõik need rahastamise otsused viivad ühel hetkel ka Reformierakonna rahastamiseni.