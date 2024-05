Terras: Euroopa Parlamendis on vanuseline tasakaal paigast

Viimased aasta aega riigikogu liikme ametit pidanud Hendrik Johannes Terras ütles saates "R2 Päev", et parlamenditöö teda iseenesest veel ära tüüdanud pole. Küll aga muretseb ta eakamate kolleegide tervise pärast. "Mina olen 30-aastane ja minu tervis peab vastu, aga aeg-ajalt olen muretsenud, kuidas teiste tervised vastu peavad, sest öö otsa üleval olemine ei ole lihtne. Eakamatel inimestel on kindlasti keerulisem," lausus ta.

Euroopa Parlamenti kandideerib ta hoopis sel põhjusel, et alla 30-aastaste osakaal on seal tema sõnul marginaalne. Oluline on aga Terrase sõnul, et esindatud oleksid eri vanuses inimesed. "Euroopa Parlament on eriskummaline, sest vanuseline tasakaal on väga paigast ära. Noortelt inimestelt tuleb idealism ja energia, vanematelt pikaajalisem kogemus. Kõige paremad otsused sünnivad siis, kui need kaks kokku panna," usub ta.

Ühe olulise teemana peaks Euroopa Parlament järgmise viie aasta jooksul tegelema Terrase sõnul rohepöördega. Ta ütles, et arusaadavalt on Venemaa täiemahulise sissetungi tõttu Ukrainas jäänud rohepöördega seotud küsimused tagaplaanile.

"Seda sihti ei tohi aga silmist lasta ja läänemaailm peab seda küsimust eest vedama. Kõigepealt tuleb endal tuba korda teha ja siis seda edasi kanda ka ülejäänud maailmale. Ehk kui tehnoloogia on nii arenenud, et saab roheliselt midagi teha ja see on ka majanduslikult mõistlik, siis ma ei kahtlegi selles, et ülejäänud maailm sellega kaasa tuleb," rääkis ta.

Eesti 200 valimisprogrammis on kirjas, et võitlus kliimamuutuste pidurdamisel peab olema õiglane ja ratsionaalne. "Ma ei saa öelda, et kuskil ei ole kaotajaid, see ei vasta tõele, aga siin tuleb silmas pidada suuremat eesmärki, mille nimel tegutsetakse. Kindlasti tuleb veenduda, et kui keegi peaks kahju kandma, siis need kahjud oleksid minimaalsed," lausus ta.

Terrase enda jaoks on südameteema ka demokraatia edendamine, sest Euroopal on tema sõnul väga suur roll demokraatliku maailma kaitseks ja laiendamiseks.

"R2 Päevas" käivad alates mai keskpaigast külas Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivate erakondade noorpoliitikud. Kokkuvõtted intervjuudest ilmuvad ERR-i uudisteportaali valimiste eriküljel.