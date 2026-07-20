Ida-Viru kutsehariduskeskuses jäid algul pooled kohad täitmata

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäid esimeses voorus enam kui 1100 õppekohast täitmata pooled kohad. Kooli esindaja arvates võis põhjus olla nii selles, et kool otsustas minna üle eestikeelsele õppele, kui ka riigis muutunud vastuvõtu korras.

"Sel aastal oli muutunud vastuvõtu ajakava ja paljude inimeste jaoks tuli üllatusena see, et põhikoolilõpetaja pidi oma kandideerimisavalduse esitama juba enne põhikooli ametlikku lõppu. Seetõttu oleme saanud palju kõnesid noortelt, kes kardavad, et nad on rongist maha jäänud. Saame neile kinnitada, et ei, jätkuvastuvõtt toimub ja ootame neid kõiki sügisel oma koolimajja," rääkis kooli turundusjuht Virve Linder.

Kõige suuremat huvi pakkus kutsekooli filmisuund, kus 20 kohale esitati 90 sooviavaldust.

"Kõige populaarsem oli meie erialadest sel aastal visuaalmeedia tehnoloogia ja tõenäoliselt oli põhjuseks see, et alates sellest sügisest on seal õppima asujatel võimalik osa saada Jõhvi filmikooli valikainete plokist, mille raames koostöös Pimedate ööde filmifestivaliga pakume neile filmindusalast õpet. Esialgu oli meil plaanis sellele erialale vastu võtta kuni kakskümmend õppurit. Suure huvi tõttu oleme valmis aga avama ka teise õpperühma," ütles kooli turundusjuht.

Aastaid valdavalt venekeelse õppega Ida-Virumaa kutsehariduskeskus läheb sügisest üle täielikult eestikeelsele õppele. Kool on valmis õpilastele pakkuma õppetuge, sõnas Linder.

"Uuendusena on sel aastal võimalik asuda ka ettevalmistavasse õppesse, mis tähendab siis seda, et kuni 21. augustini on võimalik esitada avaldusi nendel noortel, kes täna veel täpselt ei tea, mida nad tulevikus teha tahaksid. Ettevalmistava õppe raames aidatakse noortele täiendada oma õpioskusi, siluda eelnevaid teadmisi, vajadusel pakume tuge eesti keele õppel ja nõustame noori, et nad jõuaksid selgusele oma tulevikukarjääri rajas," ütles Linder.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus tegutseb õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.