Fotod: Türil avati 45. lillelaat

Reede keskpäeval avati 45. Türi lillelaat, mis on Eesti aiandusrahva igakevadine suurim kokkutulek. Laadamelu kestab kevadpealinnas pühapäevani.

Tänavusel lillelaadal on eriti suur roosiistikute nõudlus. Ka elupõlise roosikasvataja Rein Joosti juures oli palju kurbade nägudega roosisõpru. Külmakahjustusi saanud roose ta kohe uute vastu välja vahetada siiski ei soovita.

"Tuleb oodata, neid ei tohi praegu välja vahetada. Kui seal on natukenegi rohelist osa, uinuvatest pungadest tulevad uued tugevad võrsed. Neile tuleb anda väetist ja vett," ütles Joost.

Lisaks taimedele ja istikutele müüakse aiatööriistu. Tartu lähedal Tõrvandis tegutsev perefirma on snitti võtnud küll suurtootjatelt, kuid vältinud nende vigu.

"Vanasti välkkõbladel tera murus ära. Sa leiad need puudused ja kui sa need kõrvaldad ja teed natuke paremini, siis see õnnestubki," lausus Meelis Sepp.

Lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi ütles, et 45 aasta jooksul on laadakorraldus nii paika loksunud, et uuendusi ette võtta polegi vaja.

"Müüjaid on peaaegu 700 ja külastajaid me loodame 40 000 kanti," lausus Marrandi.

Kui reedel küsiti kurgi ja tomatitaimede eest kaks kuni kolm eurot, siis kohalik taimekasvataja Moonika Juhans soovitab lillelaadale minna hoopis pühapäeval.

"Kõik tahavad (pühapäeval) oma kaubast lahti saada. Täna veel kõik passivad, ei saa veel arugi sellest hinnatasemest. Nii et vaatame, mis pühapäevaks on need (hinnad)," lausus Juhans.