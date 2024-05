Aasta suurpere on perekond Saviir

Tiitli nimel võistles senine rekordarv ehk 68 vähemalt neljalapselist perekonda, kes veetsid pühapäeval loomaaias perepäeva koos teiste vähemalt kolmelapseliste suurperedega.

Aasta pere tiitliga pärjatud pereema Marit ja pereisa Janar on aktiivsed Nõo kogukonna liikmed, samas leiavad nad aega, et hoida ka oma lapsi sportlike ja liikuvatena. Pere hobide nimekirjas on nii ujumine, robootika kui ka rahvatants.

Pereisa südameasjaks on, et Nõost saaks parim piirkond noortele perekondadele.

Kuigi viis last on palju, on mõtteid mõlgutatud ka enamast.

"Abielludes vist kirjutasin seitse sinna, kui ma sinna viskasin midagi ära. Aga muidugi, kui siis paar last juba ära said, siis see seitse tundus nagu nii utoopia, et vahepeal ikka tekkis tunne, et nüüd küll aitab. Aga kuidagi on olnud, minul on olnud see mentaliteet, et nii kaua kui ma suudan, nii kaua kui on kannatust ja nii kaua kui suudame neid abikaasaga üleval pidada, siis nii kaua olen mõelnud, et võiks ikka veel olla. Lapsed tegelikult on toredad," rääkis Janar Saviir.