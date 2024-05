Narva muuseum alustab suvehooaega seitsmepäevase töönädalaga

Põhjaõue sepikoda töötab praegu näitusesaalina. Enne päris sepa saabumist võib igaüks põlle ette panna ja alasit toksida. Seppadel ju teatavasti priske põli, ikka kõlks ja kopik, kõlks ja kopik. Ka muuseum loodab suvel paraja kopika teenida, sest piiri sulgudes on külastajaid kolmandiku võrra vähemaks jäänud.

"Me oleme piirilinnas ja arusaadav, et piir on nüüd suletud, transiitturist ka ei käi, vähemalt muuseumis. Narvas käivad ja nad ei ole turistid, nad on reisijad. Aga ma loodan ikkagi, et siseturist on meie peamine sihtgrupp ja suvel väga tihti juhtub niimoodi, et isegi esmaspäeval-teisipäeval külastavad meid päevas umbes 700 inimest ja see on kindlasti väga hea päev," lausus Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova.

Selleks et rohkem turiste püüda, harjutavad muuseumitöötajad Põhjaõues kalapüüki. Kalad on Narva muuseumi uus turundusnõks. Narva jõe asukatest on saanud kaisukalad.

"Kalad, need on armsad loomad, ütleme niimoodi, ja meie turistid väga armastavad neid ja nad seostavad seda just Narvaga. Me vajame uusi sümboleid ja ma arvan, et kala, see on üks nendest sümbolitest, mis ei ole väga kõrgelt hinnatud," ütles Narva muuseumi turundusjuht Darja Bojarova.

Esmaspäeval avas Narva muuseum turistidele Põhjaõue, juunis lõpevad Narva linnuse Läänehoovi renoveerimistööd.