Iisraeli ametnikud konfiskeerisid Associated Pressi varustuse

Katari satelliidikanal on üks tuhandetest klientidest, kellele AP ja teised uudisteorganisatsioonid otse videopilti edastab.

Associated Press mõistis hukka Iisraeli valitsuse sammu, millega võeti maha otsepilt Gazast ja konfiskeeriti AP varustus, ütles organisatsiooni kommunikatsioonivaldkonna asepresident Lauren Easton.

"Sulgemise aluseks ei ole edastuse sisu, vaid riigi uue ülekandeseaduse vägivaldne kasutamine," märkis Easton. "Me nõuame Iisraeli valitsuselt varustuse tagastamist ja otseedastuse kohese taastamise lubamist, et me saaksime varustada tähtsa visuaalajakirjandusega tuhandeid meediaväljaandeid üle maailma."

Iisraeli sideministeeriumi ametnikud saabusid teisipäeval AP asukohta riigi lõunaosas Sderoti linnas ning konfiskeerisid aparatuuri. AP-le anti ministri allkirjaga paber, millel öeldi, et nad rikuvad Iisraeli välisülekandeseadust.

Vahetult enne seda oli AP edastanud üldvaate Põhja-Gazast.

Valge maja on juhtunu üle muret avaldanud. "Loomulikult on see murettekitav ja me uurime seda," ütles pressisekretär Karine Jean-Pierre ajakirjanikele president Joe Bideni lennuki pardal teel New Hampshire'i.

Iisraeli valitsus otsustas mai algul sulgeda uudistekanali Al-Jazeera Gaza sõja kajastamise tõttu.