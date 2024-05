Terras: Ratase tulek on suurendanud meie võimalust saada kaks mandaati

ERR-i portaali "Otse uudistemajast" erisaates Euroopa Parlamendi valimiste teemal olid kolmapäeval vastakuti Isamaa valimisnimekirja esinumber Riho Terras ja ankrumees Jüri Ratas. Terras nentis intervjuus, et Ratase liitumine Isamaaga on tublisti suurendanud tõenäosust, et erakond võtab nendel valimistel kaks mandaati.

Riho Terras, kas Jüri Ratase laekumine Isamaa valimisnimekirja tekitas teis väga palju frustratsiooni? Tuleb ju inimene, kes võib reaalselt teie koha ära võtta?

Riho Terras (RT): Ei tekitanud.

Mulle europarlamendi saadikud on rääkinud, et te olite ikka lennukis olnud väga murelik.

RT: Ma võib-olla olen üldse mureliku näoga igasugustes küsimustes. Aga antud juhul see küll kuidagi mulle päriselt sellist mõju pole avaldanud. Ja ma arvan, et Isamaale on oluline saada vähemalt kaks kohta Euroopa Parlamenti. Jüri Ratase tulek on seal seda võimalust kõvasti suurendanud.

Milline oleks olukord, kui Jüri Ratas oleks olnud esinumber ja teie oleksite number üheksa?

RT: No eks seda oleks pidanud vaatama, kuidas siis juhtub. Kui praegu see nii ei ole, siis ei ole mõtet sellel teemal ju väga palju arutada.

Suur osa kampaaniast on juba selja taga. Kui ikkagi oleks olnud vastupidi, siis Jüri Ratas, mis oleks olnud teistmoodi teie jaoks?

Jüri Ratas (JR): Kõigepealt, ma ei tulnud ju Isamaasse sellepärast, et kaubelda koha osas.

Kindlasti kauplesite.

JR: Teie ju ei olnud nende vestluste juures.

Ma ei olnud, aga ma arvan, et kindlasti see küsimus oli laual.

JR: Mis oli laual, oli see, et mu jaoks oli lihtsalt oluline, et ma saaks oma panuse anda Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniasse, olla nimekirjas. Ei olnud küsimus laual, mis number seal nimekirjas. See oli ikkagi väärtuspõhine ja kuna eelmine erakond kasvas lahku, siis minu kodune kasvatus on olnud ikkagi väga eestimeelne ja isamaaline.

See murelikkus, mida te korraks Riho käest küsisite... Me ei ole ju Rihoga esmakordselt koos. Meil on olnud ka hea koostöö, kui Riho oli kaitseväe juhataja ja mina olin peaminister. Ma just mäletan meie ühist visiiti Malisse, kus oli Barkani missioon, nii et me oleme koos asju teinud ka eelnevates töökohtades. Ja mina küll hindan Riho panust väga Euroopa Parlamendis. Mis ta on teinud? Ta on kindlasti Isamaa väärikas esinumber ja ma nõustun täielikult kindrali arvamusega selle osas, et Isamaa pingutab täna selle nimel, et need kaks kohta võtta.

Murelikkuse osas ma arvan, et miks poliitikud on murelikud, on see lennukis või on see inimestega kohtumisel, on ikkagi täna rohkem seis selles, mis Eesti majanduses toimub, Eesti inimeste hakkamasaamine. Ja loomulikult Euroopas meie julgeolekuolukord.

Te olete küsitluse järgi ilmselged favoriidid, te võite mõlemad saada europarlamenti sisse. Suure toetusega on ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Kas te tandemina kahekesi ka liigute ringi või te teete kahekesi täiesti erinevat kampaaniat?

RT: Me teeme kõike, mis kampaania ajal tehakse, põhiliselt loomulikult liigume mööda Eestit ringi.

Kas teete seda eraldi või koos? Et meie oleme need kaks inimest, kes pääsevad europarlamenti, kuulake meid.

RT: Me oleme grupiga koos, me oleme ka mingitel plakatitel koos, aga selleks, et oleks efektiivsem ja rohkem kontakte, sõidame mööda Eestit ikka eraldi ja kuulame inimeste muresid.

Peab tunnistama, et tänane Eesti inimeste esimene mure minuga rääkides on julgeolek ja teine nende majanduslik toimetulek. Praegune valitsus on näidanud, et Eesti majandus on praegu võrdsustunud Jeemeni majandusega. Nii et ka seal tuleb kindlasti midagi teha. Ja kuidas seda teha, eks siis aeg näitab.

Riho Terras ja Jüri Ratas saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kui me vaatame, kuidas on populaarsusreitingud muutunud, Riho Terras, mida Jüri Ratas on teinud paremini, et tema reiting on liikunud laksti üles?

RT: Ta on lihtsalt sotsiaalmeedias väga oskuslik. Ma usun, et see on väga kasulik Isamaale, et kellelgi on selline oskus sotsiaalmeedias pilku püüda. Ma arvan, et see on üks. Ja loomulikult ka Jüri Ratase sõnumid on selged, arusaadavad ja on selle toetuse talle toonud.

JR: Kui tohib ka kaks sõna kommenteerida. Kõigepealt need reitingud. Ma olen poliitikas olnud üle 20 aasta. Reitinguid poliitikud vaatavad, aga minu jaoks on see nagu eilne päev või läinud lumi. Täna tuleb töötada selle nimel, mis on tänane päev ja homne päev. Ma olen Rihoga selles mõttes täiesti päri, et me töötame ühiste väärtuste ja põhimõtete eest. Kui Riho mainis Eesti majandust, siis Euroopa Komisjon just tuli ju välja majandusprognoosiga 2024. aastaks kõigi 27 riigi osas. Ja kahjuks ainus riik, kes näitab seal miinust, –0,5, on Eesti. Selge on see, et poliitiliselt Isamaa kindlasti näeb, et neid samme siseriiklikult saanuks teha ja pidanuks tegema teistmoodi.

Kui te küsite minu tegevuse kohta, siis ma olin eile Paides, Türil. Inimesed ütlevad, et seiske meie eest, töötage selle nimel, et Eesti inimeste toimetulek, Eesti inimeste hakkamasaamine paraneks. Selge on see, et inimeste toidukorv, mida nad suutsid osta 40 euroga aasta tagasi, täna on vähenenud ja loomulikult seda saab väga selgelt panna ka ühtsesse konteksti Euroopa Parlamendi valimistega.

Räägime natuke ikkagi teist ja teie kampaaniatest. Mu lapsed eile õhtul kurtsid, et kui nad võtavad sotsiaalmeedia lahti, siis igalt poolt vaatab vastu Jüri Ratas. See on väga võimas, mida te sotsiaalmeedias teete. Kui palju teil see kõik kokku maksma on läinud? Mis summadest me räägime? Kas me räägime sadadest eurodest, tuhandetest, kümnetest tuhandetest?

JR: Kui rääkida sellest sotsiaalmeedia reklaamimisest, siis seda on kindlasti täna rohkem võib-olla, kui seda oli pool aastat tagasi. Aga need kindlasti ei ole kümned tuhanded eurod. Kui võtta kogu perioodi peale kokku, siis kindlasti seal on rohkem kui 1000 eurot ja seda ju tuleb ka täna deklareerida. Seda on olnud ka uudistes, kus eelmisel nädalal oli Urmas Reinsalu ja minu sotsiaalmeedia vaatluse all, et kui palju on reklaami ostetud sinna. Ma olen nõus, et sotsiaalmeedia on oluline väljund, aga minu jaoks see pole olnud kunagi peamine. Peamine on olnud see, et inimestega silmast silma kohtuda ja reaalselt nendega rääkida. Ka eile, kui olid kohtumised Paides, Põltsamaal või Türil, tulid inimesed, kelle vanus näkku vaadates on kindlasti 60 pluss, ja ütlesid, et me vaatame, mida te teete läbi sotsiaalmeedia, jätkake seda. Nii et minu meelest see on tore, et inimesed võtavad seda informatsiooni erinevatest kanalitest.

Riho Terras, kui palju teil on kulunud ja mis lõppsummaga te arvestate?

RT: Viisakas seltskonnas rahast ei räägita, ütlevad britid. Aga kindlasti tulevad kõik need aruandes välja, kes, kuhu ja millise eelarve paigutab. Aga minu jaoks on täpselt sama tähtsad need kohtumised. Näiteks eile külastasin talupidajate liidu nõukogu esimeest, kartulikasvatajat Kalle Hamburgi, käisin Kohila koolis esinemas. Homme põrutan Hiiumaale, Saaremaale, Muhumaale. Olen käinud Võrus, Valgas. Kohtun inimestega, kohtun põllumeestega palju. Ma kuulan nende muresid.

Põllumeeste mure on akuutne. See, mis toimub rohestamisega täna Euroopa Liidus, on Eesti põllumeestele korda läinud. Kodumaine toidutootmine on läinud nii kalliks, et toidutootmisettevõtted panevad järjest oma ärisid kinni. See ei saa olla pikas perspektiivis jätkusuutlik. Toidujulgeolek on kõige olulisem osa pärast füüsilist julgeolekut ja elu maal on ka osa julgeolekust. Elu Võrus ja Valgas on ka osa julgeolekust. See on see, mida inimesed mulle räägivad ja nende asjade eest suudan ma seista Euroopa Parlamendis. Olen siiani seisnud ja kavatsen ka tulevikus seista.

Ma küsin veel reklaamiteema lõpetuseks ühe bussi kohta. Ma sõidan mööda Pirita teed ja siis ma näen, et Jüri Ratase reklaambuss seisab ühel hommikul kommunismiohvrite memoriaali juures parklas. Siis ta seisab järgmisel hommikul Russalka juures. Kes seda bussi teil ümber tõstab, ise käite tõstmas või abilised?

JR: Seda bussi olen käinud mina ümber tõstmas, aga ma arvan, et need pildid olid kuskil paar nädalat tagasi. See buss on igapäevaselt minu kasutuses. Eile ta oli Jõgeval ja Tartumaal, täna ta on Tallinnas.

Sõidate Jõgevale ja siis sealt viite Raplasse. Nii te seda teetegi?

JR: Eile ma olin seal bussis tõesti üksinda ja need kohtumised olid Raplamaal. Siis olid Järvamaal, Jõgevamaal ja lõpetasin Tartumaal.

Eks lõpuks ju valija otsustab, keda ta soovib Euroopasse saata. Eelnevalt ka mainisite erakonna esimeest Urmas Reinsalu. Kõik need üheksa inimest, kes Isamaa nimekirjas kandideerivad, seal on uusi tulijaid, seal on naisi, seal on mehi erineva taustaga ja selge on see, et erakonna esimees panustab sinna täna väga tõsiselt. Arvestades ka tema kogemust, olles temaga koos töötanud peaministrina, kui ta oli nii välisminister kui ka justiitsminister. Aga minu suurim soov on see, et Eestis toimuks ühel hetkel valitsuse ja peaministri vahetus ja kindlasti on Urmas Reinsalu vääriline kandidaat ja pretendent peaministri ametikohale.

Seda ei juhtu ju selle riigikogu koosseisu ajal.

JR: Olgem ausad, me peame täna arvestama ka matemaatikat ja matemaatika täna annab Reformierakonna fraktsioonile 37 pluss üks kohta, see on 38 kohta. Ja see, et me näeksime uut peaministrit väljastpoolt Reformierakonda, vaevalt, et seda juhtub. Küll aga ma arvan, et me lähikuudel uut peaministrit Eesti Vabariigis näeme, sest Kaja Kallas läheb oma töökohta välja rääkima, kas järgmisesse või ülejärgmisesse Euroopa Ülemkogusse. Nii see peab ka olema.

Euroopa Parlamendi valimistel inimesed ikkagi kokkuvõttes teevad valiku selle põhjal, kellel on kogemusi, kes oskavad Euroopas läbi lüüa ja keda hinnatakse siin Eestimaal ja ma arvan, et Isamaal on palju väärikaid kandidaate, kes vastavad nendele kriteeriumitele.

Jüri Ratas on väga värske Isamaa liige. Riho Terras, kes võiks olla Jüri Ratase valija? Kas ta toob kaasa oma kunagisi fänne, kes on tema poolt hääletanud ka siis, kui ta oli Keskerakonna ridades ja selle esimees või ta võtab ära osa teilt? Kes on tema valijad?

RT: Isamaa valija on Jüri Ratase valija täna. Ükskõik, mis nägu ja tegu ta on. Täna on kõik Isamaa nimekirjas olevad inimesed Isamaa eest väljas ja püüavad igaüks oma nurga pealt saada oma toetajaid ja hääli. Ega minagi ei ole ju väga pikaajaline erakonna liige, vaid viis aastat, esiteks. Ja teiseks, Jüri Ratase aastatepikkune kogemus on kindlasti kujundanud ka tema valijaskonna. Nii et mina ei leiaks siit kuidagi mingeid nurkasid, kes kellelt ära võtab.

Kõik peavad tegema tööd selle nimel, et Isamaa valija tuleks välja, et näidata praegusele valitsuskoalitsioonile koht kätte, öelda, et see on vale, mida te teete, et Isamaa võidaks need valimised ja Isamaa saaks kaks kohta Euroopa Parlamenti, kus me oma äranägemise järgi, aga Eesti jaoks kõige paremini, püüame oma oskusi kasutada.

Minu oskused... Alguses, kui ma läksin Euroopa Parlamenti, siis ma otsustasin, et ma ei tegele riigikaitsega nii intensiivselt, sest olin sellega tegelenud pikki aastaid ja tegin endale põllumajandusteemad selgeks, töötasin tööstuse, tehnoloogia ja energeetika komisjonis, mis oli väga põnev ja tegelesin kaitsetööstuse valdkonnaga. Täna, kus sõda on alanud, on minu peamine tugevus see, et ma suudan Euroopa Rahvaparteis (EPP), mis on suurim fraktsioon, oma kolleegidele, eriti oma saksakeelsetele kolleegidele ära seletada, mis tegelikult toimub Ukrainas. Käin väga palju Saksa meedias, olen olnud nii-öelda Saksa riigimeedia talkshow'des selleks, et öelda sakslastele – sõbrad, sõda käib ja see ei ole meie sõda, see on meie kõigi ühine sõda. See on see, mida ma suudan teha ja kavatsen ka edasi teha.

JR: Kui tohib ühe täienduse teha. Olen Rihoga väga nõus selles osas, et loomulikult on nendel valimistel, kus valimisaktiivsus on väga madal ja see kindlasti saab olema ka seekord nii, võrreldes riigikogu valimistega, et kindlasti Isamaa nimekirjas kandideeriva inimesena ma palun, et tulge kindlasti välja ja toetage.

Noored ei pruugi välja tulla ja teie toetajate seas on üsna palju noori.

JR: Seda on alati väga keeruline öelda, kes su toetajate seas on. Ma arvan, et ma olen olnud Eesti poliitikas 23, 24 aastat. Mul on toetajaid erinevates vanustes. Nii et ma küll ei pelga minna inimeste ette, kes on tööeas, kes on eakad, kes on pensionil või noorte ette. Ma arvan, et kõikides nendes gruppides on mul toetajaid, vähemalt ma loodan nii.

Aga mis ma tahtsin öelda selle sisepoliitilise kaalutluse kohta. Öeldakse, et ärme sega sisepoliitikat Euroopa Liidu valimistega, aga kui ma võtan korraks Reformierakonda, et kui tänane Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip läks kritiseerima valitsuse poliitikat ja peaministrit Kaja Kallast, siis tehti talle selgeks ja päeva lõpus me näeme, et teda ei ole nimekirjas. Urmas Paet, kes pole öelnud nende poliitikate kohta ühtegi krõbedat sõna, on täna esinumber. See näitab seda, et ka nende kandidaatide taga, kes täna kandideerivad, on reaalselt need erakonnad, kes Eestis toimetavad, kes toimetavad valitsuskoalitsioonis, pidades silmas Reformierakonda, sotsiaaldemokraate, Eesti 200.

Riho Terras saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Riho Terras, teie kõrval seisab inimene, kes peaministrina andis allkirja suurele rohepöörde leppele. Kõik need asjad, mida me praegu siin arutame, et kust leida raha LULUCF-i jaoks, kõik need kliimaeesmärgid, need on kokku leppinud peaministrina Jüri Ratas. Teie olete heidelnud selle vastu ja olete igapäevaselt sellega europarlamendis tegelenud. Mis tunde see teile tekitab?

RT: Vaidlen täiesti vastu, ma ei ole kunagi heidelnud ja mulle on sõnu suhu pandud siis, kui öeldakse, et mina olen selle vastu, et kliima on puhtam ja need lepped, mis sõlmitakse, tuleb täita. Mina olen selle vastu, et nende lepete täitmise meetodid on käsu korras, plaanimajanduslikud meetodid.

Kui see asi vastu võeti, siis oli ilmselgelt näha, et seda saabki ellu viia ainult plaanimajandusega. Turg ei tööta nii kiiresti, et meil aastaks 2035 oleks need asjad tehtud.

RT: See sugugi ei vasta tõele. Ameerika Ühendriigid on näidanud, et moodsate tehnoloogiate toetustega riigi poolt on võimalik seda roheleppe suunda täpselt samamoodi hoida. Mitte öelda, et te peate kõik oma majad ära soojustama aastaks see ja see. Ja siis sa saad aru, et Eesti riigis on vaja selleks, et kogu see 25 000 majapidamist ära soojendada, 22 miljardit, aga eraldatakse üks miljard või veel vähem. Meil raha on puudu selleks.

Kas siis Jüri Ratas tegi õigesti, et ta kirjutas alla kliimaneutraalsuse leppele, et me aastaks 2050 oleme kliimaneutraalsed?

RT: Jaa. See peab olema eesmärk. Absoluutselt kindlasti. Ja kui me ei sea endale ambitsioonikaid eesmärke, siis neid ei saavutata ka. Aga meetodid, kuidas sinna jõuda, ei saa olla bürokraatiat lisavad, plaanimajanduslikud ja ilma mõjuanalüüsideta. Väga selgelt on näha, et kõik need otsused, mis on esimesel parlamendi poolel läbi surutud sotsiaaldemokraatide ja roheliste häältega, sealhulgas ka Eestit esindavate sotsiaaldemokraatide häältega, ei hakka reaalselt toimima. Nagu sisepõlemismootorite tootmise keelustamine aastast 2035 või ka näiteks seesama hoonete tõhususe direktiiv. Või kõik need põllumajandusseadused. Kui ma küsisin selle valdkonna vastutavalt sotsiaaldemokraadilt komisjonis, et kas mõjuanalüüs on tehtud, siis vastus oli, et revolutsiooni ei tehta mõjuanalüüsidega. See oli konkreetselt teema, mis oli talust taldrikule poliitika. See näitab seda, et tegelikult keegi ei ole arvutanud, kui palju need asjad meile maksma lähevad ja kuidas see mõjub Euroopa konkurentsivõimele maailmas.

Jüri Ratas, teie peate ilmselt veel aastaid vastama, et miks te kirjutasite sellisele leppele alla, kui te olite peaminister.

JR: Lühidalt öeldes, ma pidasin seda õigeks. Euroopa Liit poleks ealeski kokku leppinud 2050 eesmärki, kui toona, aastal 2019, poleks 27 riiki sellega nõus olnud, kõik riigid olid nõus. Eestit valitses siis koalitsioon, kus oli Isamaa, EKRE ja Keskerakond. Kas ma pean seda õigeks? Loomulikult ma pean seda õigeks. Ja need sammud, mida me oleme leppinud kokku aastani 2030 on Eesti jaoks saavutatavad.

Sealt edasi. See ei ole nii, et kui meil on eesmärk ees, siis see on nagu üks kiirtee, et me peame kõik need asjad endale sisse võtma. Vastupidi. Täna me peame julgelt ja targalt välja ütlema asju, mis meile ei meeldi või me arvame teistmoodi. Nagu Riho ütles, seesama renoveerimise asi, mida ma olen kuulnud ka Riho intervjuudes, et kas see on oluline... See on ääretult oluline, aga see ei pea olema inimeste ja korteriühistute õlgadel. See on see koht, kus me peame kasutama ära oma kogemust Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis, nõukogus, kus me ütleme, et tegelikult Eesti vajab siin Euroopa Liidu tuge. Loomulikult see renoveerimine tähendab inimestele ühel hetkel väiksemaid küttearveid, aga keskkonna mõttes see on oluline. Ma kindlasti ei võrdsustaks seda eesmärki selle niinimetatud rohepöörasusega. Sealt me peame tulema tagasi siia keskpõrandale. See rohepöörasus ei saa panna seisma meie majandust ja inimeste hakkamasaamist.

Põhiküsimus selles saab olema Eesti jaoks energeetika, elekter. Et kust me selle saame. Ja selleks me vajame täna mitmeid asju, me vajame kolmandat ühendust Soomega, Estlink-3, me vajame tööd koos Taltechi ja ülikoolidega, et CO2 kinni püüda ja see juba mingil määral toimib. Aga me vajame ka seda julgust, et Eesti valitsus läheks edasi Paldiski hüdropumplaga. See tuleb ära realiseerida. See tähendab, et meie energiamiks peab minema palju suuremaks.

Ja ma lõpetan selle keskkonnaploki ühe suure küsimusega, mida on ka Riho palju rääkinud – see bürokraatia, see meeletu bürokraatia, mis Euroopast peale tuleb. Ka põllumajandussektorile. Selle nädala esmaspäevast läks uus taotlusvoor lahti, see on muudetud nii keeruliseks, nii administratiivseks. Üks linnuke jääb tegemata ja põhimõtteliselt sa oled toetusest ilma. Eesti peab seisma oma põhimõtete eest ka seda eesmärki täites.

Räägime natuke ka Riho Terrase tööst. Te olete olnud sellesama renoveerimisdirektiivi vastu. Lõpphääletusele te kohale ei ilmunud, kui see oli suures saalis.

RT: Suures saalis olin küll kohal.

Jana Toom väitis mulle.

RT: Jana Toom väidab valet.

Kas te komisjonis tegite ka mingeid ettepanekuid?

RT: Absoluutselt, tegin ettepaneku see tagasi lükata.

Mingeid muid ettepanekuid te ei teinud?

RT: Ei teinud, seda polnud vaja. See oli algusest peale nonsenss, mida peale suruti. Jana ajab jampsi. Ma olin kogu aeg selle ettepaneku vastu. EPP oli suures osas selle ettepaneku vastu. Me kaotasime mõne häälega. Nii et jamps.

Ma küsin veel ühe asja teie töö kohta. Üks mõõdupuu, kuidas vaadata, kui efektiivselt te olete töötanud. Meil siit Tallinnast on raske hinnata, kuidas te seal hakkama saate, kui aktiivsed te olete. Aga üks lihtne mõõdupuu on raportite koostamine. Ja selles on Jana Toom number üks – 22 raportit. Jaak Madison – kümmekond raportit. Urmas Paet – kümmekond. Aga Riho Terras – ainult kolm.

RT: No ma tegin alguses paar tükki neid raporteid, millest ma nägin, et selles ei ole mitte mingit sisu ja otsustasin võtta endale sisulise raporti, tegelesin üle-euroopalise elektroonilise isikutunnistusega pea poolteist aastat väga intensiivselt, olin selle tehisintellekti raporti koostamise juures, kuna olin asekoordinaator EPP-s. Sellega läks väga palju energiat. Jana Toomil võib raporteid olla küll palju, aga põhiliselt on nad vene kodanike õiguste kaitse raportid, mille sisuline mõju protsessidele praktiliselt puudub. Ja kindlasti ka see, et häid ja korralikke raporteid suures fraktsioonis on palju raskem saada, nende nimel tuleb võidelda. Sellepärast, et meil on 178 inimest, kes kõik neid raporteid tahavad saada.

Ma sain isegi väga olulise raporti, nagu seesama kaitsetööstuse roadmap, mida ma tegin ja ootasin. Ma pidin koguma nii-öelda punkte selleks, et kaitsetööstuse strateegia raport, mis tuli parlamendi lõpus, see pidi tulema aasta tagasi, mul oli kokkulepped, et ma hakkan selle raportiga tegelema, selleks ma pidin koguma punkte. See raport jäi nii palju hiljaks, et see läheb järgmisesse parlamendi koosseisu.

Aga samal ajal ma tegelesin väga palju Ukraina teemadega, olen kindlasti kõige rohkem kirju koostanud komisjonile, mis pööravad tähelepanu Eesti ja maailma julgeoleku jaoks olulistele teemadele, kus on ka väga suured toetusnumbrid olnud. Üle 100 inimese parlamendis on neid kirju toetanud. Olen Ukraina toetamise grupis, olen Ameerika Ühendriikide koostöögrupis, toetan ka Eesti jahimehi, olen jahinduse toetuse grupis, kus on ka väga palju olnud vaja tööd teha. Kui keegi süüdistab mind selles, et ma tööd ei tee, siis vaadake track record'it.

Kindlasti ei tulnud te siia mängima kaksikvendasid, kellel on täiesti ühesugused arusaamad. Mis on teie põhimõttelised erinevused? Näiteks maksupoliitikas. Jüri Ratas on olnud ju aastaid astmelise tulumaksu toetaja, kas teie olete ka?

RT: Ei.

Milles te veel eristute? Jüri Ratas on olnud Keskerakonna liige, Keskerakond on tegelenud venekeelsete inimeste murede lahendamisega. Teie väga palju ei ole. Mis asjad on veel, milles olete erinevad?

RT: Mina ei oska öelda. Isamaas me oleme leppinud kokku oma programmi nendeks Euroopa Parlamendi valimisteks. Sellesse programmi oleme andnud kõik üheksakesi ja tegelikult kogu Isamaa. Seal me oleme kõikide punktidega nõus.

Ma olen sügavalt veendunud, et Euroopa mõistes on maksundus selgelt asi, mida teevad riigid ja mitte mingil tingimusel ei tohi hakata isegi rääkima sellest, et selline asi võiks minna kuidagi Euroopa Liidule, mis täna on näiteks sotsiaaldemokraatide poolt tihti jutuks toodud. Ja ka liberaalide hulgast kostab sellist väljaütlemist. Nii et ma ei oska öelda kui palju on meil erinevust näiteks keskkonna küsimustes. Praegu ma kuulsin, et see väga suur ei ole. Ma arvan, et julgeoleku küsimustes me mõlemad saame aru, et sõda Ukrainas tuleb võita. Euroopa kaitsevõime tuleb viia tasemeni, et kui peaks juhtuma halvim ja Ukraina sõda kaotatakse, siis Euroopa oleks valmis tegelema omaenda julgeolekuga. Peame vaatama sellele, mis juhtub siis, kui Ameerika Ühendriigid võib-olla vähendavad oma toetust. Ma ei usu mingil juhul seda, et Ameerika Ühendriigid lahkuvad NATO-st või ei ole Euroopa kaitseks valmis. Küll aga nõutakse rohkem sisendit riikidelt, raha rohkem. See on see, mille nimel me koos peame tegutsema.

JR: Mõtlesin selle erinevuse peale. Mulle meenus aasta 2017. Me olime ülemkoguga siis Itaalias ja seal just oli Rooma lepingu 60. aastapäev ja Vatikanis meil oli võimalus kohtuda riigijuhtide ja valitsusjuhtidega, ka paavstiga ja paavst pidas kõne. Toona oli 28 riiki veel ja paavst ütles, et siin on väga erinevad riigid, aga minu arvates just Euroopa Liidu tugevus ongi see, et läbi nende erinevuste tuua oma tugevused välja, et need erinevused muudaks Euroopa Liidu tugevaks. Tuleb leida see konsensus.

Ja ma saan aru, austatud ajakirjanik, mis on teie soov. Teie soovite siia ehitada ühte suurt betoonseina, ma lõhun selle betoonseina maha. Siin ei ole mingit küsimust. Me töötame ühe eesmärgi nimel ja see eesmärk on väga lühidalt öeldes see, et Eesti ja Euroopa Liit saaks head poliitikud ja hea poliitika ja ma arvan, et Isamaa seda täna läbi oma kandidaatide ja läbi oma väärtuste ja programmi pakub. Te küsisite maksupoliitikast. Ma olen 23 aastat rääkinud seda, et maksu tuleb võtta sealt, kust maksu saab võtta ja mitte võtta maksu sealt, kus sa tõesti maksustad inimese surnuks.

Riho Terras ja Jüri Ratas saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Riho Terras, kas te olete ka sellega nõus?

JR: Te ju küsisite, ta ütles, et ei ole.

Täna Eesti ühiskonnas, kui meie toidukorv on vähenenud, inflatsioon on kasvanud, majandus on kolmandat aastat languses, ma arvan, et meil pole mitte kuskilt mingit maksu võtta.

RT: Eriti automaksu.

JR: Kui sa kohtud inimestega – käibemaksu tõus, mis oli 10 protsenti, nüüd lajatatakse. Maamaksu tõus, automaks, suhkrumaks – kus need on? Need ripuvad kõik siin üleval ja tänase koalitsiooni poolt oodatakse 9. juuni õhtut, et 10. juunil panna gaas põhja ja siis on taas "Esimeses stuudios" teie hea ametikaaslane ja peaminister ja küsitakse, et miks siis sellest ei räägitud ja peaminister ütleb, et sellepärast ei räägitud, et need pole populaarsed teemad.

Mida ma tahan sellega öelda. Ma tahan sellega öelda seda, et oluline on täna see, et Isamaal läheks nendel valimistel hästi. Miks? Isamaa kõige suuremas poliitilises perekonnas Euroopa liidus, EPP-s. Kindlasti see poliitiline perekond kasvab.

Meie huvi, mida just eelkõneleja rääkis, julgeolekupoliitikas on väga erinevad tahud, mida tuleb ära teha ja ma ei näe siin erinevust. Oluline on ka see, et Ursula von der Leyen on öelnud välja ühe asja. Ta on öelnud välja selle, et Ukrainat tuleb nii kaua toetada, kui Ukraina on selle sõja võitnud ja ma arvan, et see on nii tugev ja võimas lause, pidades ka silmas tema eelnevat kogemust kaitseministrina Saksamaal. Läbi selle me suudame Euroopa Liitu viia ka kiiremale teele julgeolekupoliitikas, majanduspoliitikas, konkurentsivõimes.

Ma hakkasin mõtlema, kus see erinevus võib olla. Võib-olla see erinevus on olnud lihtsalt selles, et arvestades meie eelnevat kogemust, olen ma võib-olla tegelenud rohkem sotsiaalteemadega, võib-olla see ongi see erinevus.

Kes võiks olla uus asespiiker riigikogus, kui te osutute valituks?

JR: Laskmata karu nahka eestlased ei jaga.

RT: Isamaa valija, tulge välja, on vaja anda sõnum praegusele valitsuskoalitsioonile.