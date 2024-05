Politoloogide hinnangul on eurovalimiste kampaania olnud loid

Politoloogid nimetavad Euroopa Parlamendi valimiskampaaniat loiuks ja säratuks. Seekord on kampaania kõige aktiivsem sotsiaalmeedias.

Euroopa Parlamendi valimistel läheb Eestis jagamisele seitse mandaati ja see on ka üks põhjus, miks erakonnad kampaania ajal pole nii aktiivsed kui riigikogu või kohalike valimiste ajal, ütles Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht Tarmo Jüristo.

"Eks inimesed võivad realistlkikult oma võimalusi ja väljavaateid hinnata, kui palju nad sellisel kenal mai lõpu päeval viitsivad sellega tegeleda, et kuskil kaubanduskeskuses pastakat jagada, kui nende isiklik võimalus sinna Euroopasse saada – enamusel nendest 70 kandidaadist – on ikkagi suhteliselt olematu," rääkis ta.

Tallinna Ülikooli politoloogi Tõnis Saartsi sõnul algas valimiskampaania mitme erakonna jaoks keerulisel ajal. Keskerakonnal olid rahaprobleemid ja ka mitmel teisel parlamendierakonnal polnud just parim aeg.

"Võtame Reformierakonna, EKRE, Eesti 200 – kõigil on neil kas probleemid populaarsusega või sisekriis. Nende jaoks need valimised väga heal hetkel ei tule. Ainsad parteid, kes näivad tundvat end sadulas, on sotsiaademokraadid ja Isamaa," selgitas Saarts.

Poliitikaguru toimetaja, politoloog Erik Moora sõnul on seni olnud kampaanias aktiivne Isamaa.

"Neil on siin kõige rohkem võita. Nad saaksid saata signaali, et valitsus on nõrk. Kui kogu valitsus nõrgalt esineks, nad saaksid ennast tugeva liidrina esile tõsta, kui neil õnnestuks väga tugev tulemus teha," ütles ta.

Saartsi sõnul on silma jäänud Isamaa liikme Jüri Ratase kampaania sotsiaalmeedias ning tema hinnangul võib see olla tulevikus eeskujuks teistele poliitikutele. Tänavatel näeb valimisreklaame mõnevõrra vähem kui varasemate valimiste eel. Saartsi hinnangul võib kampaania tulevikus kolidagi pigem sotsiaalmeediasse ning tõrjuda välireklaami.

Jüristo sõnul jäävad plakatid ka edaspidi kampaaia osaks.

"Tänavatel niisuguseid hiiglasuuri plakateid ka järgmistel valimistel sellises koguses, nagu oleme varem hajunud enne internetieelset kampaaniat, me nägema ei hakka," ütles Saarts.

"See võib liikuda, jah, tänavatelt ja lehtedest rohkem sotsiaalmeediasse, tõenäoliselt nii on, aga see reklaamikomponent jääb endiselt valdavaks," ütles Jüristo.

Moora sõnul võib vahetult enne valimisi kampaania senisest aktiivsemaks muutuda, sest erakonnad loodavad valijatele, kes teevad otsuse viimase emotsiooni pealt

"Ma arvan, et väljas, tänavapildis me siin ikka viimastel nädalatel näeme väheke suuremat pingutust," sõnas ta.

Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletus algab 3. juunil ning valimispäev on 9. juunil.