Lauri Laats: Euroopa on olnud uinunud olekus

Europarlamendi valimistel kandideeriv Lauri Laats (Keskerakond) peab oluliseks, et Euroopa parandaks oma konkurentsivõimet, sest USA ja Hiina on eest minema läinud. Seda paljuski seetõttu, et Euroopa on tema sõnul olnud uinunud olekus.

Lauri Laats rääkis saates "R2 Päev", et Euroopa on juba pikka aega majanduslikul allakäigul. "Teised riigid nagu USA ja Hiina on meist pika puuga mööda pannud. Konkurentsivõime, majandusküsimused, energeetika – need on aktuaalsed teemad ja nendega tuleb tegeleda," tõi ta välja põhjused, miks ta kandideerib Euroopa Parlamenti.

Konkurentsivõime edendamise puhul on tema sõnul tehtud mitmeid möödalaskmisi. "Me oleme päris pikalt olnud odava nafta ja gaasi tarbijad. See on teinud meid mugavaks. Samal ajal Hiina kasutab samuti gaasi ja naftat, mille suuresti hangib mujalt, aga nad on investeerinud ka väga palju roheenergiasse," ütles ta. Euroopa on Laatsi sõnul olnud selles küsimuses uinunud olekus.

Järgmise viie aasta üks oluline teema ongi tema sõnul energeetika küsimus. "Euroopa ju ei soovi tarbida Venemaa gaasi ja naftat, mida ikkagi tehakse, küll aga väiksemates kogustes. Mina loodan, et see turg pannakse kiiremas korras kinni, sest me ei tohiks toetada oma majandusega Venemaa majandust. See aga tähendab, et peame energiavaldkonnas saavutama iseseisvuse ja sõltumatuse, mida on väga raske teha. Tuleb aru saada, et Euroopas ei ole selliseid maavarasid, mis võiks tagada sajaprotsendilise energiasõltumatuse," sõnas ta.

Euroopas on viimastel aastatel aktiivsemalt tegeletud roheküsimustega. Siin näeb Laats aga mitmeid ohukohti, millele tasub mõelda. Kui praegu ollakse sõltuvad Venemaast, siis võib juhtuda, et edaspidi ollakse sõltuvad Aasia turust. Laats tõi näite, et üle 70 protsendi akusid toodetakse Aasias. Ta tõi võrdluseks, et umbes seitse protsenti akutööstusest on koondunud Euroopasse, aga akud mängivad suurt rolli nii autotööstuse kui ka energeetika puhul.

"Kui räägime rohepöördest ja selle läbiviimisest, siis kogu see tööstus tuleks Euroopasse tagasi tuua ja arendada läbi selle meie ettevõtteid. Õige suund ei ole see, kui hakkame rohepööret kiiruga ellu viima ja raha voolab Hiinasse," ütles Laats.

Tema sõnul tuleb rohepöörde puhul rääkida ka keskkonna aspektist. "Kui räägime, kui palju Euroopa eraldab süsihappegaasi maailma mastaabis, siis seda on üheksa protsenti. See ei tähenda, et me ei pea kliimaprobleemidega tegelema, loomulikult peame. Aga samas tuleb ka vaadata suuremate konkurentide poole, olgu selleks siis USA või Hiina," ütles ta.

"R2 Päevas" käivad alates mai keskpaigast külas Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivate erakondade noorpoliitikud. Kokkuvõtted intervjuudest ilmuvad ERR-i uudisteportaali valimiste eriküljel.