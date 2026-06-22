Riigikogu liikmed ootavad presidendi otsust jätkamise kohta

Parlamendierakonnad ootavad Alar Karise otsust presidendivalimistel kandideerimise kohta. President on lubanud teha otsuse pärast jaanipäeva, kuid poliitikud on kuulnud, et president võib oma otsuse teha teatavaks teisipäeval.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa on valmis Alar Karise presidendikandidaadiks esitama, kui ta on nõus uuesti kandideerima.

"Me oleme oma seisukohast talle teada andnud ja ma olen presidendiga vestelnud ja ta on lubanud loetud päevade või tundide jooksul oma seisukoha kujundada. Ma loodan, et see on jaatav positsioon," lausus Reinsalu.

Karise kandideerimist toetab ka Keskerakond. Presidendikandidaadi esitamiseks on vaja aga 21 allkirja, kuid nii palju pole kummaski fraktsioonis saadikuid.

"Meie toetame teda nii riigikogus ja ka ülesseadmisel koos teiste erakondadega ja ma arvan, et me kindlasti saame 21 ja rohkemgi saadikuid, kes siis esitaks riigikogus tema kandidatuuri," sõnas Keskerakonna aseesimees Lauri Laats.

EKRE-l on oma presidendikandidaat Mart Helme ja nemad Karist ei toeta. Samuti on Eesti 200 öelnud, et nemad Karist ei toeta. Reinsalu sõnul võib Karise kandideerimisel tulla toetust koalitsioonist, pidades silmas Reformierakonda.

"Ma loodan, et ühiskondliku toetuse survel ka nemad oma seisukohta korrigeerivad ja on valmis Alar Karist toetama," ütles Reinsalu.

Reinalu ja Laatsi sõnul muutub olukord siis, kui Karis peaks kandideerimisest loobuma, sest siis tuleb nendel parteidel hakata uut kandidaati otsima. Ainsa fraktsioonina saaks oma kandidaadi üles seada Reformierakond, kuid Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul nad seda ei tee, sest kandidaat peaks selguma erakondade koostöös.

"Kes see kandidaat täpsemalt on, ei oska öelda. Me oleme siin arutanud, aga ei ole enda valikut teinud ja on ka ju tegelikult selle lõpliku valikuni veel aega," sõnas Pillak.

Otsust pole teinud ka sotsiaaldemokraadid, ütles SDE esimees Lauri Läänemets ja lisas, et kedagi pole nad ka välistanud. Läänemetsa sõnul võiks president saada valituks riigikogus.

"Alates sellest, et sotsiaaldemokraatidel on enda seas vähemalt paar inimest, kes võiks olla Eestile väga head presidendid, aga see loomulikult ei ole kõige olulisem, millest me lähtume. Et Eestile president saaks valitud, peab olema see ühisosa suur. 68 häält on valdav osa riigikogust, kes peaks toetama," lausus Läänemets.

Presidendivalimiste esimene voor toimub 2. septembril.