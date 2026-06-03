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Keskerakond alustab Jürgen Ligi umbusalduse protsessiga

Eesti
Jürgen Ligi
Jürgen Ligi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu, samuti on rahandusministri avaldused lugupidamatud rahva ja riigikogu saadikute suhtes.

Laatsi sõnul kaetakse praegu riigi jooksevkulusid laenude abil ning riigivõlg kasvab, mis pikemas perspektiivis toob kaasa riigieelarve püsikulude suurenemise.

"Selline riigi rahanduse juhtimise katse näitab Jürgen Ligi täielikku võimetust rahandusministrina. Samal ajal ei soovi minister isegi arutada reaalseid võimalusi jätkusuutliku riigieelarve tagamiseks, nagu pankade kasumimaksu ja astmelise tulumaksu kehtestamine," ütles Lauri Laats.

Keskfraktsiooni esimehe hinnangul kahjustab rahandusministri tegevusetus Lähis-Ida sõjategevusest tingitud kütusehindade tõusu olukorras tõsiselt inimeste ja ettevõtete heaolu, mis toob kaasa vaesuse kasvu ning pankrottide arvu suurenemise.

"See tähendab, et meie majandust ootab järjekordne löök. Kuigi mitmed riigid – Itaalia, Hispaania, Austria, Horvaatia, Ungari, Portugal, Läti, Saksamaa, Leedu, Rootsi, Poola ja Tšehhi – on võtnud kasutusele erinevaid meetmeid mootorikütuse hindade tõusu alandamiseks, ei kasuta rahandusminister Jürgen Ligi tegelikke hoobasid hinnakriisi mõjude leevendamiseks. Poliitilistel põhjustel ei soovi ta isegi arutada võimalusi kütusehindu reguleerida," ütles Lauri Laats.

Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal, olles samal ajal üks kahest EL-i riigist, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksumäära.

"Toidu hind Eestis on viimastel aastatel tõusnud 60 protsenti, toit on muutunud luksuskaubaks, kaubandusketid räägivad müügimahtude langusest ning poevarguste arv kasvab pidevalt. Siiski ei ole ei need faktid ega teiste riikide kogemus Jürgen Ligile argumendiks, et toiduainete käibemaksu vähendamine on hädavajalik," rääkis ta.

Lauri Laats lisas, et Jürgen Ligi väljaütlemised näitavad mitte ainult tema ebaprofessionaalsust, vaid ka täielikku arusaamatust inimeste ja ettevõtete tegelikest probleemidest.

"Paljud Jürgen Ligi kommentaarid tekitavad paratamatult küsimuse, kui adekvaatselt minister toimuvat hindab. Näiteks soovitus mitte vaadata tankla poole ja ise hindadega hakkama saama, ning väide, et toiduainete hindade langetamine oleks rumal otsus, tekitavad pehmelt öeldes hämmingut," selgitas Laats.

"Arvestades kõike seda, oleme seisukohal, et Jürgen Ligi ei suuda riigi rahandust juhtida, tema tegevus kahjustab riigieelarvet ning ministri avaldused langetavad niigi madalat poliitilise kultuuri latti ja diskrediteerivad täidesaatvat võimu. Seetõttu loodame, et teised parlamendifraktsioonid ühinevad meie algatusega avaldada Jürgen Ligile umbusaldust," lõpetas Lauri Laats.

Eesti ajakirjanduses on viimastel nädalatel spekuleeritud võimaliku valitsusremondi ja just Jürgen Ligi väljavahetamisega. Peaminister Kristen Michal on need väited tagasi lükanud ja kinnitanud, et mingit valitsusremonti kavas pole.

Toimetaja: Urmet Kook

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