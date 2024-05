Päästjatel õnnestus Ida-Virumaal prügila põleng kontrolli alla saada

Uikala prügila on poole aasta jooksul põlenud juba seitse korda. Viimane suurem põleng algas eile õhtul ja kustutustööd kestsid terve öö. Täna hommikul tegeles kustutamisega 50 päästjat ja keskpäevaks õnnestus põlengu ala piirata.

Hoolimata põlengu kontrolli alla saamisest, ütles päästetööde juht Heigo Olu neljapäeva pärastlõunal, et olukord on ikkagi kehv.

"Põleb prügila, maa-ala on hästi suur 4,2 hektarit. Kustutustöid raskendab kindlasti see, et prügila mägede kõrgus on ca 30 meetrit. Prügila juures ei ole vett, vett transpordime kahe kilomeetri kauguselt, pluss teisest veevõtukohast umbes viie kilomeetri kauguselt. Ja kindlasti tuleb meile abiks helikopteriga kustutamine just selles piirkonnas, kus suitsu sees mehed ei saa olla," rääkis Olu.

Päästetööde juhi sõnul on kustutustööde lõppu väga raske prognoosida, ent enen 72 tundi seda ei paista.