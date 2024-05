Keskkonnaamet soovib Uikala prügilas peatada segaolmejäätmete vastuvõtu

Uikala prügila on problemaatiline nii päästeameti kui ka keskkonnaameti jaoks. Praegu on prügilas jäätmete vastuvõtt tulekahju tõttu ajutiselt peatatud, kuid keskkonnaamet plaanib prügilas keelata segaolmejäätmete vastuvõtu ka pärast põlengu lõppu.

Kolmapäeva õhtul puhkenud tulekahju tõttu on Ida-Virumaal asuv Uikala prügila suletud. "Ida-Virumaal asuvatelt klientidelt kogutud prügi veab OÜ Ekovir praegu, kuni toimuvad kustutustööd ja prügila tavatöö on peatatud, Torma prügilasse. Selle tõttu oleme teavitanud oma lepingulisi partnereid võimalikest logistilistest ümberkorraldustest ja võimalikest ajalistest kõrvalekalletest veograafikutes," sõnas prügiveoga tegeleva ja Uikala prügilat haldava ettevõtte Ekovir juht Ülar Nuggis.

Samuti on hädalahenduse leidnud Ida-Virumaa omavalitsustele Ekoviri kõrval prügiveoteenust pakkuv ja seni Uikalat kasutanud Ragn-Sells. "Põlengu tõttu oleme oma jäätmemahud suunanud teistesse nõuetekohastesse jäätmekäitluskohtadesse ja klientide teenindamist see ei mõjuta," teatas Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Katrin Kulderknup.

Ida-Virumaal teenindab Ekovir Alutaguse valda ning Sillamäe, Narva, Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve linna ning Ragn-Sells Lüganuse, Jõhvi ja Toila valda.

Tulekahju pole aga Ekoviri ainus mure. Nimelt on keskkonnaameti andmetel kogutud Uikalasse prügi lubatust rohkem ja suurim probleem on segaolmejäätmete vaheladestamisega. Lisaks on amet kontrollimise käigus avastanud, et Uikalas on prügi käitlemisel teisigi probleeme. Muu hulgas tuvastati, et prügila pole lekkekindel ning loodusesse on lekkinud raskemetalle sisaldavat vett.

Aprillikuu lõpus ametilt haldusmenetluse alustamise teate saanud Ekovir on keskkonnaametile lubanud prügilas asjad korda teha suve lõpuks. "Kustutustööde tõttu on meil muud tööd, sealhulgas jäätmete sorteerimine, peatatud. Tekkinud on ajaline nihe keskkonnaameti nõuete täitmises," tunnistas Ekoviri juhatuse liige Ülar Nuggis.

Kuid keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenise sõnul on põleng olmejäätmete vastuvõtmise peatamist kiirendanud. "Kui ettevõte on teavitanud, et neil pole põlengu tõttu võimalik praegu prügi vastu võtta, siis keskkonnaamet peatab pärast põlengut segaolmejäätmete vastuvõtu. Ettevõte peab leidma lahenduse, kuhu segaolmejäätmed viia, kas Torma prügilasse, Tallinna prügilasse või ajutiselt Narva jäätmekäitluskeskusesse, kus nad saavad seda sorteerida," sõnas Käthlyn Lizdenis.

Keskkonnaamet kavatseb segaolmejäätmete vastuvõtu Uikala prügilas peatada nii kauaks, kuni segaolmejäätmete käitlus vastab ettevõttele kompleksloas kehtestatud nõuetele.

Päästjatele on Uikala Eesti problemaatilisim prügila. Viimase viie aasta jooksul on seal põlenguid tekkinud enam kui paarikümnel korral ehk poole rohkem kui ülejäänud prügilates kokku. Päästjatele on murekohaks, et suuremate põlengute korral ei piisa prügilasse ehitatud veevõtukohtadest.

"Veevõtukohtade teemal me ühtegi ettekirjutust teinud ei ole. Need, mis sinna on ette nähtud, on seal ka olemas. Lihtsalt praegune põleng nõuab oluliselt rohkem kustutusvett, kuna keskkonnaameti andmetel on sinna rohkem materjali ladestatud, kui ette nähtud," ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim.

Uikala prügilat omaval osaühingul Ekovir on riigi ees maksuvõlg enam kui 1,2 miljonit eurot.

Viie Ida-Virumaa omavalitsuse – Jõhvi linna, Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla, Kohtla valla ja Toila valla – eestvedamisel loodud Uikala prügila avati 10. detsembril 2001. aastal. Ettevõtte kodulehe andmetel on 2004. aastast omanike ringi kuulunud ka eraettevõtjad.

Ajaleht Põhjarannik kirjutas 2012. aastal, et prügila suuromanikuks sai Nikolai Ossipenko. Äriregistri põhjal oli Ossipenko Ekoviri osanik 2022. aasta lõpuni. Praegu on äriregistri andmetel ettevõttes 51% osalus Igor Gorjatšjovil ja 49% Natalia Ossipenkol. Delfi andmetel on Nikolai ja Natalia Ossipenkol praegu käimas kohtulahingud lahutamise ja ühisvara jagamise pärast.