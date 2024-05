Uikala prügila kustutamisel on viga saanud kolm päästjat

Eelmise nädala kolmapäeva õhtul süttinud Uikala prügilas kustutustööd jätkuvad. Tööde käigus on viga saanud kolm päästjat.

Päästeameti teatel töötab sündmuskohal viis kutselist meeskonda ja töö toimub kahes lõigus, kustutustöödega jätkatakse ka öösel. Pindmist põlemist ladestusalal enam ei ole. Abis on kaks ekskavaatorit, mis kaevavad tulepesasid lahti kolme meetri sügavuselt, ning päästjad kustutavad rohke veega.

Kuna põlenguala on vähenenud, siis on päästjad sündmuskohalt osaliselt varustust kokku korjanud. Teisipäeval on kavas korjata kokku vee magistraalliin, mille abil saadi kustutustöödeks vett Pühajõest. Päästjatel tuleb jätkuvalt töötada keerulistes tingimustes: ebatasane pinnas, kuumus, läbivajumise oht, lihete ja varinguoht, töötamine otsese päikese käes.

Uikala prügila on põlengu tõttu suletud. Kuna keskkonnaamet on seal viimastel aastatel avastanud hulga puudusi, plaanib amet segaolmejäätmete vastuvõttu piirata ka pärast kustutustööde lõppu. Uikalasse viiakse kõigi Ida-Virumaa kaheksa omavalitsuse elanike jäätmeid.