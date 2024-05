Otse kell 14: tuumaenergia toetamise arutelu keskkonnakomisjonis

Keskkonnakomisjoni arutelule on kutsutud kliimaministeeriumi, Tallinna tehnikaülikooli, Tartu ülikooli, inseneribüroo Steiger, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Rohelise Liikumise, Geoteaduste Üliõpilaste Seltsi, Lüganuse ja Viru-Nigula valla ning Fermi Energia esindajad.

Keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro (Eesti 200) rõhutas, et tuumaenergia kasutuselevõtt vajab laiapindset arutelu. "Vaja on panna paika reeglid, milliseid keskkonna‑ ja ohutusstandardeid peab iga tuumaenergiaprojekti arendaja minimaalselt täitma. Samuti on vaja otsustada, milliste kuludega oleme valmis tagama 10, 15 või 20 aasta pärast võimalused täiendava heitmevaba energiatootmisviisi kiireks kasutuselevõtuks," selgitas Taro.

Taro tõdes, et tuumaenergiaga kaasneb mitmeid väljakutseid, millest tõsisemad on tuumajäätmete lõppladestus ning julgeolekuriskid. Tema hinnangul on mitmed neist väljakutsetest lahendatavad tuumaenergiaalase seadusandliku raamistiku väljatöötamise kaudu.

Riigikogu menetluses on 55 riigikogu liikme esitatud riigikogu otsuse "Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" eelnõu (431 OE), mis võimaldab alustada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist. Eelnõu on teisipäevasel täiskogu istungil esimesel lugemisel.