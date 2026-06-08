Riigikogu saab tuumajaama ehitamise üle suurema hääleõiguse

Esmaspäeval otsustas riigikogu majanduskomisjon, et kiidab heaks tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu muudatuse, millega peab lisaks tuumaregulaatorile ja valitsusele sellele oma heakskiidu andma ka riigikogu.

Komisjoni esimees Marek Reinaas (Eesti 200) selgitas, et komisjonis jõuti üksmeelele, et tuumajaama ehitamise üle otsustamisel peab lisaks tuumaregulaatorile ja valitsusele sellele oma heakskiidu andma ka riigikogu.

"Leppisime kokku, et kui pädev asutus on menetluse tulemusel jõudnud järeldusele, et tuumajaama rajamine on põhjendatud ning võimalik, siis esitab ta eelhinnangu otsuse eelnõu valitsusele, kes kujundab selle kohta oma seisukoha ning esitab selle seejärel Riigikogule otsustamiseks," selgitas Reinaas.

Komisjoni ettepaneku aluseks oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt komisjonile esitatud muudatusettepanek. ettepaneku esitaja, komisjoni liige Jaak Aab märkis, et tuumajaam või muu tuumakäitis on riigi jaoks kõrgendatud keskkonna-, majandus- ja julgeolekuriskiga ehitis ning seepärast peaks lõpliku otsuse ehitamise kohta langetama riigikogu.

"Riigikogu jah-sõna on mõistlik viis tagada ja näidata seda, kui palju tuge tuumajaama rajamise otsusel ühiskonnas on," sõnas ta.

Seaduse teine lugemine toimub riigikogus selle nädala kolmapäeval.

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõuga luuakse õigusraamistik, mis paneb paika tuumajaama asukoha valiku, ehitamise, katsetamise ja käitamise, samuti lammutamise ning tuumajäätmete lõppladustamise reeglistiku.

Eelnõuga luuakse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti alla riiklik tuumaregulaator koos kõigi selle rolliga kaasnevate õiguste ja kohustustega.