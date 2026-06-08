X!

Riigikogu saab tuumajaama ehitamise üle suurema hääleõiguse

Eesti
Tuumajaama jahutustornid Belgias
Tuumajaama jahutustornid Belgias Autor/allikas: Alamy / Scanpix
Eesti

Esmaspäeval otsustas riigikogu majanduskomisjon, et kiidab heaks tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu muudatuse, millega peab lisaks tuumaregulaatorile ja valitsusele sellele oma heakskiidu andma ka riigikogu.

Komisjoni esimees Marek Reinaas (Eesti 200) selgitas, et komisjonis jõuti üksmeelele, et tuumajaama ehitamise üle otsustamisel peab lisaks tuumaregulaatorile ja valitsusele sellele oma heakskiidu andma ka riigikogu.

"Leppisime kokku, et kui pädev asutus on menetluse tulemusel jõudnud järeldusele, et tuumajaama rajamine on põhjendatud ning võimalik, siis esitab ta eelhinnangu otsuse eelnõu valitsusele, kes kujundab selle kohta oma seisukoha ning esitab selle seejärel Riigikogule otsustamiseks," selgitas Reinaas. 

Komisjoni ettepaneku aluseks oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt komisjonile esitatud muudatusettepanek. ettepaneku esitaja, komisjoni liige Jaak Aab märkis, et tuumajaam või muu tuumakäitis on riigi jaoks kõrgendatud keskkonna-, majandus- ja julgeolekuriskiga ehitis ning seepärast peaks lõpliku otsuse ehitamise kohta langetama riigikogu.

"Riigikogu jah-sõna on mõistlik viis tagada ja näidata seda, kui palju tuge tuumajaama rajamise otsusel ühiskonnas on," sõnas ta.

Seaduse teine lugemine toimub riigikogus selle nädala kolmapäeval.

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõuga luuakse õigusraamistik, mis paneb paika tuumajaama asukoha valiku, ehitamise, katsetamise ja käitamise, samuti lammutamise ning tuumajäätmete lõppladustamise reeglistiku.

Eelnõuga luuakse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti alla riiklik tuumaregulaator koos kõigi selle rolliga kaasnevate õiguste ja kohustustega.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:04

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab teisipäeval Eestit

18:01

Riigikogu saab tuumajaama ehitamise üle suurema hääleõiguse

17:48

Nafta hinna tõus taltus pärast Iisraeli ja Iraani rünnakute lõppu Uuendatud

17:45

Taani jalgpallikoondise arst: Eriksen võis saada südamestimulaatorilt šoki

17:33

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis Ukraina rünnaku järel naftaterminal Uuendatud

17:25

Heimtalis avati hernehirmutiste näitus

17:24

Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata Uuendatud

17:09

Serena Williams naaseb profitennisesse: miks mitte?

16:54

Holm: lätlaste hilinemine Rail Balticuga läheb Eestile kalliks maksma

16:49

Hollandi rattatäht võitis ka kolmanda suurtuuri

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

17:33

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis Ukraina rünnaku järel naftaterminal Uuendatud

06:29

Michelini soovitusega restoran tuleb Siuru tõttu lammutada

14:10

NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni Uuendatud

08:10

Terras: Putini ülbitsev käitumine on muutunud

07.06

Sandra Sillamaa: minus on kurbuse foon ja ma pole kindel, et sellest üldse lahti tahan saada

07.06

Sõja 1565 päev:Ukraina ründas energia- ja transporditaristut okupeeritud aladel Uuendatud

17:24

Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata Uuendatud

12:33

Euroopa-meelne Pašinjan kuulutas võitu Armeenia parlamendivalimistel Uuendatud

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

07.06

Politsei sõnul on MTÜ-d ja korteriühistud kelmuste riskirühmas

ilmateade

loe: sport

17:45

Taani jalgpallikoondise arst: Eriksen võis saada südamestimulaatorilt šoki

17:09

Serena Williams naaseb profitennisesse: miks mitte?

16:49

Hollandi rattatäht võitis ka kolmanda suurtuuri

16:28

Perez jätkab Madridi Reali presidendina, Mourinho naaseb peatreeneriks

loe: kultuur

16:48

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

15:31

Galerii: Tallinnas toimus esmakordselt Paavli festival

15:23

Loomingu Raamatukogus ilmus Guillaume Apollinaire'i valikkogu "Süda Kroon Peegel"

15:23

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

loe: eeter

16:48

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

13:52

Galerii ja videod: R2 minilaivide hooaja lõpetas Haldi kontsert

12:53

15-aastane mopeedautojuht: tean, et teised liiklejad lähevad mu peale närvi

11:54

ETV-s alustab kodumaine tõsielusari "Patrullis"

Raadiouudised

15:55

Tartust lendamine on järjest populaarsem, linn kavandab uut hanget

15:20

Raadiouudised (08.06.2026 15:00:00)

13:55

Eesti teedel võib edaspidi kaupa vedada senisest pikemate autorongidega

12:25

Raadiouudised (08.06.2026 12:00:00)

11:00

Päästeamet tuletab meelde, et suvel ujuma minnes ei tohi valvsust kaotada

10:55

VKG loobus RMKga sõlmitud puidulepingust

09:20

Raadiouudised (08.06.2026 09:00:00)

07.06

Kajaka rünnaku eest tasub end kaitsta tutimütsiga

07.06

Nädalavahetusel sai tutvuda omanäoliste koduaedadega

07.06

Riiklik LGBT+ tegevuskava võtab luubi alla võrdsed võimalused

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo