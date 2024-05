VKG loodab tselluloositehase nelja aasta pärast avada

Kolmapäeva õhtul tutvustas VKG Lüganuse valla rahvale tselluloositehase projekti vahekokkuvõtet. Sellest selgus, et plaanitavas tehases keskendutakse tselluloosist biotoodete tegemise kõrval elektri tootmisele.

"Elektrikriis viis Eestis elektri hinna kõrgeks. Teiseks on stabiilsed elektritootjad, nagu põlevkivielektri sektor, mahud alla võtnud. Me näeme tänasel päeval, kuidas hind kõigub päeval-öösel. Meie projekt hakkaks tootma 0,8 teravatti roheelektrit, mis on umbes 10 protsenti Eesti aastasest elektritarbimisest. Sellest 0,5 teravatti müüdaks võrku. Seda stabiilse režiimiga. See on üks komponent, millest me siiamaani pole eriti palju rääkinud," rääkis VKG biotoodete arendusjuht Lauri Raid.

Rahvakoosolekul oli kohal vaid käputäis huvilisi. Põhjuseks võis olla see, et inimesed ei usu, et VKG tehast ehitama hakkab, ütles Aa küla vanem Helmi Sibrits.

"Ei taha uskuda ja ei pea uskuma, sest meil on ilus oma küla ja me ei taha, et meile tuleks selline monstrum peaaegu hoovi peale," sõnas Sibrits.

Kohtla-Järve külje alla Lüganuse valda plaanitav tselluloositehas läheb maksma miljard eurot. VKG soovib selle avada 2028. aasta alguses.