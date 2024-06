Rheinmetall kavatseb Leetu investeerida üle 180 miljoni euro

Leedu majandus- ja innovatsiooniministri Aušrine Armonaite allkirjastatud investeerimisleping lõpetas kümnekuulise läbirääkimisprotsessi Saksa kontserniga, teatas ministeerium esmaspäeval.

"Rheinmetalli tehase rajamine Leetu on äärmiselt oluline samm vastuseks meie riigi pakiliste kaitse- ja julgeolekuvajadustele. See aitab tagada katkematu ligipääsu kõige vajalikumatele relvadele ja laskemoonale, kuna toodame Euroopa kaitseks vajalikke tooteid ise," ütles Armonaite pressiteate vahendusel.

Rheinmetalli tegevjuht Armin Papperger märkis omakorda: "Oleme tänulikud selle pikaajalise partnerluse eest Leeduga. See kinnitab meie pühendumust olla üks riikliku ja rahvusvahelise julgeoleku tugisambaid."

"Hindame seda, et Leedu on valinud meid oma partneriks kaitsetööstuses. Meil on hea meel, et saame anda oma panuse riigi sõltumatuse tugevdamisse laskemoona vallas," ütles Rheinmetalli rahvusvaheliste strateegiliste programmide juht Maximilian Froch.

155 mm kaliibriga suurtükimürskude tehas, mis peaks aastas tootma kümneid tuhandeid mürske, sai suurprojekti staatuse ja selle konkreetne asukoht tehakse teatavaks lähinädalatel.

Tehas rajatakse tõenäoliselt Radviliškise piirkonda Baisogala lähedale riigimaale, mida praegu haldab kasutuslepingu alusel Leedu Tervishoiuülikool. Valitsusametnikud on kinnitanud, et see on üks kaalutavaid tehase asukohti.

Asetranspordiminister Julius Skačkauskas ütles eelmisel nädalal, et Rheinmetalli tehase ehitus peaks algama tänavu oktoobris.

"Plaanime alustada oktoobris," ütles ta ajakirjanikele Leedu-Saksa merefoorumil Klaipedas.

Rheinmetall, Armonaite ja Leedu kaitseminister Laurynas Kasčiunas allkirjastasid tehase rajamise kavatsuste protokolli tänavu aprillis, läbirääkimised Rheinmetalliga algasid mullu augustis.

Seim võttis aprillis vastu seadusemuudatused, mis loovad suurematele Lääne relva- ja laskemoonatootjatele, sealhulgas Rheinmetallile, soodsad tingimused. Need on mõeldud kaitsetööstuse tehaste rajamise kiirendamiseks Leedus.