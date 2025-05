Läti peab Rheinmetalliga kõnelusi sõjatehase ehitamise üle

Läti valitsus on alustanud esialgseid kõnelusi Saksamaa kaitsetööstuse ettevõttega Rheinmetall Lätisse militaarvarustuse tootmise tehase rajamise üle.

Kõnelused on osa Balti riikide laiematest jõupingutustest regioonis, et tugevdada oma kaitset vastusena Venemaalt lähtuvale ohule, vahendas Läti rahvusringhääling LRT.lv USA majandusuudiste väljaande Bloomberg esmaspäeval avaldatud teadet.

Ehkki kõnelused on alles varases staadiumis ja nende tulemus pole teada, kinnitas Rheinmetalli pressiesindaja, et Lätiga on kõnelusi peetud, kuid keeldus siiski konkreetsemaid üksikasju avaldamast, viidates läbirääkimiste varasele etapile.

Kui kokkuleppele jõutakse, võib see sarnaneda Rheinmetalli koostööle Leedus, kuhu ettevõte ehitab praegu laskemoonavabrikut, märkis LRT.