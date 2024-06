Vabariigi valimiskomisjoni esimehena jätkab Oliver Kask

Esmaspäeval uue koosseisuga kogunenud vabariigi valimiskomisjon otsustas, et komisjoni esimehena jätkab Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask ja aseesimehena riigikontrolli nõunik Airi Mikli.

Oliver Kask sõnas, et vabariigi valimiskomisjonil on oluline roll demokraatlike valimiste läbiviimise tagamisel. "Valimistoimingud peavad olema läbipaistvad ja valimiste korraldamine aus. Pean oluliseks, et vabariigi valimiskomisjon suudaks kiiresti reageerida kõigile probleemidele, mis valimiste käigus võivad ilmneda," ütles Kask.

Alates 1. juunist on komisjoni liikmeteks Tallinna halduskohtu kohtunik Kadri Sullin, Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask, õiguskantsleri kantselei direktor ja õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel, riigikontrolli nõunik Airi Mikli, riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar, riigikantselei õigusosakonna nõunik Epp Hannus ning audiitorkogu poolt nimetatud IS Audit OÜ juhtiv audiitor Teet Raidma. Komisjoni liikmed määratakse neljaks aastaks.

Vabariigi valimiskomisjoni liikmete asendusliikmeteks on vastavalt Tartu ringkonnakohtu kohtunik Ingrid Kullerkann, Tallinna halduskohtu kohtunik Pihel Sarv, õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik Andres Aru, riigikontrolli auditiosakonna auditijuht Rauno Vinni, riigiprokuratuuri riigiprokurör Rauno Kiris, valitsuse kommunikatsioonibüroo sümboolikanõunik Gert Uiboaed ning audiitorkogu poolt nimetatud Eesti Panga siseaudiitor Janno Kase.

Vabariigi valimiskomisjoni ülesanne on tagada valimiste aususe, vabaduse ja võrdsuse põhimõtete järgimine, registreerida kandidaadid, teha kindlaks üleriigilised hääletamis- ja valimistulemused, valvata valimiste korraldajate tegevuse järele, lahendada kaebusi ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.