Britid võtsid kasutusele kuningas Charles III portreega rahatähed

Charlesi portree tuleb neljale rahatähele (5 naela, 10 naela, 20 naela ja 50 naela). Samas ka olemasolevad rahatähed, millel on Charlesi ema, jäävad veel ringlusesse.

"See lähenemine on kooskõlas kuningliku majapidamise juhistega, et minimeerida selle muudatuse mõju keskkonnale ja rahandusele. See tähendab, et avalikkuse ette jõuavad uued rahatähed järk-järgult," teatas Inglismaa keskpank.

Kuninga portreega mündid võeti kasutusele juba 2022. aasta detsembris, mõni kuu pärast Elizabeth II surma.

Elizabeth II oli esimene Briti monarh, kelle portree jõudis riigi rahatähtedele. Müntidel on siiski monarhi pilt olnud juba üle tuhande aasta.

"Meil on hea meel, et anname välja uued kuningas Charlesi rahatähed. See on ajalooline hetk, sest see on esimene kord, kui oleme rahatähtedel valitseja pilti muutnud," ütles Inglise keskpanga juht Andrew Bailey.

Viimaste aastate jooksul on sularaha Suurbritannias populaarsust kaotanud, tarbijad eelistavad kasutada elektroonilisi maksevahendeid. 2022. aastal oli sularaha osakaal tehingutes kõigest 19 protsenti. Paljud Briti poed aktsepteerivad nüüd ainult kaardimakseid.