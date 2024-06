Otse kell 14: rahanduskomisjon arutab maamaksumuutusi

Riigikogu rahanduskomisjon arutab neljapäeval avalikul istungil maamaksuseaduse muutmise eelnõu ja tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mis on seotud kohalike omavalitsuse maksubaasiga. Kell 14 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Mõlema eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseks on tänasele avalikule istungile kutsutud Eesti Erametsaliidu, jahimeeste seltsi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu, Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja õiguskantsleri kantselei esindajad.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles, et maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE) suurendab kohalike omavalitsuste otsustusvõimalusi maamaksu määramisel.

"Seaduse muutmine ei tähenda maamaksu tõusu suuremas ulatuses, kui kehtiv seadus ette näeb. Kodualuse maa maksusoodustus jääb püsima, kuid selle suuruse üle hakkavad otsustama kohaliku omavalitsuse volikogud, kes saavad selleks senisest laiema kaalutlusruumi," viitas Akkermann eelnõu sisule.

Ta selgitas, et tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga eesmärk on vähendada regionaalset ebavõrdsust tulude jaotamisel, vanema elanikkonnaga omavalitsuste tulumaksutulu kasvab. Enamasti on vanema elanikkonnaga omavalitsused asustatud hõredalt ning asuvad riigi äärealadel.