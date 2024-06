Valinud on üle 170 000 inimese

Kui eelmised neli valimispäeva sai füüsiliselt sedeli kasti panna peamiselt vaid linnakeskustes, siis nüüd on avatud ka väiksemad valimisjaoskonnad.

Näiteks Saadjärve ääres Äksi raamatukogus oli vaid pool tundi pärast jaoskonna avamist valimas käinud viis inimest.

Äksi valimiskomisjoni liikme Külli Vikati sõnul on tähtis, et jaoskond inimestele lähemal on. "Ikka väga oluline, tõsiselt. Mida rohkem neid on, seda suurem tõenäosus, et valijate osaluse protsent on suurem selle võrra," ütles ta.

Inimesed tegid oma valiku erinevate tingimuste järgi.

"Umbes selle põhjal, mis muljet me tahame Euroopas jätta, kui rahvusvahelised ja tugevad ja selged me oleme," ütles Kätrin. "Üldiselt oli lihtne valikut teha. Ma väga täpselt ei jälgi meediat, aga ikkagi on selge, mis suunad kellelgi on," lisas ta.

"Ikka roheteemad ja julgeoleku teemad. Valisin kandidaadi, keda ma tundsin," sõnas Rein.

Ka laupäeval on kella 12 kuni 20 avatud kõik 377 valimisjaoskonda. Paljudes kohtades saabki oma hääle kirja panna näiteks rahvamaja, raamatukogu või koolimaja juures.

"(Valisin) isiku põhjal ja tema maailmavaate põhjal. Ja ma olen rohkem nii konservatiivne maailmavaatelt," ütles Kõrvekülas valimas käinud Aadu.

"Arvutis peab otsima need koodid üles ja ma nii väga suur arvutimees ei ole. Kui väga vaja, siis teen ära. Aga ilus ilm ja inimestega kohtuda, sellepärast tulingi siia," põhjendas ta jaoskonnas valimas käimist.

Pühapäeval ehk valimispäeval on jaoskonnad avatud kella üheksast kuni 20.