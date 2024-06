Norstat: sotsid ja Isamaa liiguvad kahe mandaadi suunas

4. juunist 6. juunini veebikeskkonnas tehtud 1302 vastajaga küsitluses olid kolmandal ja neljandal kohal praktiliselt võrdse toetusega Reformierakond (16,8 protsenti) ja EKRE (16,7 protsenti).

Esinelikule järgnevad Keskerakond (9,1 protsenti), Parempoolsed (6,9 protsenti) ja Eesti 200 (3,3 protsenti). Võrreldes mai lõpuga on Norstati küsitluses enim muutunud Parempoolsete toetus, mis tõusis 2,1 protsendipunkti võrra ja Eesti 200 toetus, mis langes 1,4 protsendipunkti võrra.

Isikutest koguvad Norstati küsitluses enim toetust Marina Kaljurand (14,3 protsenti), Jaak Madisoni (13,7 protsenti) ning Urmas Paet 8,7 (protsenti).

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Riho Terras (8,6 protsenti), Jüri Ratas (6,4 protsenti) ning Mihhail Kõlvart (5,1 protsenti). Populaarseim üksikkandidaat on Tanel Talve (1,0 protsenti).

SDE populaarsuselt teine kandidaat on Sven Mikser 2,0 protsendiga, Reformierakonnal Hanno Pevkur 2,3 protsendiga.

Tulemusi kommenteerinud Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa jaoks on praeguse seisuga kaks mandaati Euroopa Parlamendis enam kui kindel.

"Võistlus käib selle üle, kes võtab valimiste võidu ja kes jääb teiseks," sõnas ta.

EKRE-le ja Reformierakonnale on Mölderi sõnul üks mandaat garanteeritud ja nende vahel käib tihe rebimine, kes tuleb kolmandaks ja kes jääb neljandaks. Kolmanda koha väärtus võib Mölderi sõnul olla suur, kui Keskerakond jääb mandaadita.

"Keskerakonna toetusprotsent on jätkuvalt kriitilise piiri peal. Kui see oleks protsendipunkt kõrgem, kui see küsitlus näitab, oleks nende mandaat Euroopa Parlamendis kindel. Kui see oleks protsendipunkti võrra madalam, jääksid nad ukse taha."

Kui see nii peaks juhtuma, läheks Keskerakonnast vabaks jäänud mandaat kolmanda valimistulemuse saajale – ehk siis kas Reformierakonnale või EKRE-le, kellest üks saaks sel juhul ühe mandaadi asemel kaks.

Seega, kui kaks mandaati saaksid SDE ja Isamaa ning ühe Reformierakond, EKRE ja Keskerakond, osutuksid Norstati järgi valituks Marina Kaljurand ja Sven Mikser (mõlemad SDE), Riho Terras ja Jüri Ratas (mõlemad Isamaa), Urmas Paet (Reformierakond), Jaak Madison (EKRE) ja Mihhail Kõlvart (Keskerakond).

Kui Keskerakond peaks jääma mandaadita ning Reformierakonnal ja EKRE-l tekiks võimalus saada teine mandaat, pretendeeriks sellele kõige tõenäolisemalt Hanno Pevkur (Reformierakond) ja Martin Helme (EKRE).

Reformierakonna puhul tasub aga mainida, et Pevkuri toetus (2,3 protsenti) ei ole väga palju suurem Marko Mihkelsonist (1,8 protsenti) ja Luukas Kristjan Ilvesest (1,7 protsenti). Ehk kui Reformierakond peaks saama kaks mandaati, siis tuleb teine europarlamenti mineja sellest kolmikust.