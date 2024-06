Kahe päevaga on Euroopa Parlamendi valimistel hääletanud 57 271 valijat

Kõige aktiivsem hääletamisest osavõtt on olnud Tallinna linnas, kus on hääletamas käinud 8,8 protsenti valijatest. Järgnevad Tartu linn, kus on valimas käinud 8,6 protsenti valijatest ja Hiiu maakond, kus on hääletamas käinud 6,6 protsenti valijatest. Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 5,8 protsenti valijatest.

E-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 8. juuni õhtuni kell 20.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aadressilt valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus. Rakendus avaldatakse avalehel vahetult enne hääletamise algust. Lisaks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või mobiil-ID-d ja PIN-koode.

Kuni neljapäevani saab hääletada valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskuste valimisjaoskondades kella 12-st 20-ni. Valimisnädala reedest laupäevani on kella 12-st 20-ni avatud kõik 377 valimisjaoskonda üle Eesti.

Valimispäeval, 9. juunil on avatud kõik valimisjaoskonnad kella 9-st 20-ni. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot valimiste veebilehelt.

Euroopa Parlamendi valimistel on Eestis üks valimisringkond, mis hõlmab kogu Eestit. See tähendab, et kõik jaoskonnad üle Eesti on avatud hääletamiseks kõikidele valijatele, sõltumata nende registrijärgsest elukohast.