Traditsiooniline Käpakäik kogus raha hätta sattunud loomade abistamiseks

Vanalinna päevade lemmiklooma alal jagus mängulusti nii suurtele kui ka väikestele neljajalgsetele. Juba 10. korda toimunud Käpakäik on heategevuslik üritus, mille eesmärk on näidata, et lemmikloom kuulub meie tänavapilti ja on osa meie igapäevaelust.

"Kui see alguse sai, siis oligi mõte, et me näitaks, et koerad on täiesti tavapärane osa meie linnapildist, et nendega jalutatakse tänavatel, et nad käivad meiega kohvikutes, kaubanduskeskustest, et inimesed ära harjuksid, oskaksid arvestada," selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu.

Teine, veel suurem eesmärk on kutsuda üles märkama ja toetama abivajavaid loomi. Kõik Käpakäigu ürituse käigus teenitud tulu läheb loomade abistamiseks.

Rongkäigu heategevuslik pool on paljudele osavõtjatele tähtis. Seda kinnitas ka esimest korda üritusel osalenud Berit.

"Me oleme siin suure pundiga koos. Kolm koera ja selleks, et toetada. Ma arvan, et on üllas eesmärk toetada neid loomi ja MTÜ-sid," ütles ta.

Teiste koeraomanike hulgas oli ka "Aktuaalse kaamera" toimetaja Anne Raiste koos koertega.

"Meie käime siin juba mitmendat korda. Kuna mul üks koertest on ka varjupaigast, siis ma arvan, et selline heategevus ja varjupaikade toetamine on igal juhul väärt asi," ütles ta.

Anne sõnul on inimeste üldine suhtumine loomadesse hooliv, kuid ette võib tulla igasuguseid juhtumeid.

"Minul tänagi juhtus selline asi, et tuli bussi üks inimene, kelle käest sain väga pragada, et mul on koerad kaasas. Ta oli lausa kuri. Ja siis tuli teine naine, kes võttis mu koerad sülle ja ütles, et ta hea meelega aitab ja on aidanud varjupaiku. Nii et ilmselt see nii ongi, et kes aitab ja kes ei aita," rääkis ta.

Loomakaitse selts tuletab siiski meelde, et iga omaniku ülesanne on oma koera iseloomu tunda ja tema eest vastutada, eriti just avalikus ruumis teiste inimeste ja loomade keskel.