Stoltenberg: NATO arutab tuumarelvade valmisoleku taseme tõstmist

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et liikmesriigid arutavad võimaluse üle tõsta valmisolekut tuumarelvade kasutamiseks ning see oleks mõeldud heidutuse tugevdamiseks.

Stoltenberg andis intervjuu väljaandele The Telegraph ning rääkis, et NATO võib tõsta tuumarelvade valmisolekut nende kasutamiseks. Tema sõnul käivad praegu liikmesriikides selle üle arutelud.

Stoltenberg märkis, et sõjaline liit peab maailmale näitama oma tuumaarsenali, et saata nii sõnum oma vaenlastele. Stoltenberg pidas sellega silmas Hiinat ja Venemaad.

Stoltenberg sai NATO peasekretäriks juba 2014. aastal. Siis olid tuumaõppused täielikult salajased. Nüüd kiidab ta avalikult riike, mis tugevdavad oma heidutust. Näiteks Holland investeerib hävitajatesse, mis suudavad kanda USA tuumarelvi.

Stoltenberg märkis, et tuumarelvadega seotud läbipaistvus peab olema NATO tuumastrateegia nurgakivi, et valmistada allianssi ette ohtlikumaks maailmaks.

"Läbipaistvus aitab edastada selget sõnumit, et muidugi, me oleme tuumaliit. NATO eesmärk on tuumarelvadeta maailm, kuid seni kuni tuumarelvad eksisteerivad, jääme tuumaliiduks, sest maailm, kus Venemaal, Hiinal ja Põhja-Koreal on tuumarelvad, aga NATO-l mitte, selline maailm on ohtlikum," märkis Stoltenberg.

Stoltenberg hoiatas veel, et Hiina investeerib palju raha kaasaegsesse relvastusse. Ta ütles, et 2030. aastaks on Hiina tuumaarsenalis tuhat tuumalõhkepead.