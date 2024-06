Kaitseliidu ülem võidupühal: Narva on meie vabadusiha A ja O

Kaitseliidu ülem Ilmar Tamm tunnustas Narvas võidupühal peetud kõnes Ida-Virumaa kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, rõhutades, et Narva on Eesti vabaduseiha A ja O ning see on linn, kus Eesti põlistas oma vabaduse.

Austatud Eesti Vabariigi president, riigikogu esimees, ministrid, kaitseväe juhataja, kaasvõitlejad, narvakad ja virumaalased, hea Eesti rahvas!

Täpselt aasta tagasi Viljandis toimunud Võidupüha paraadil oli mul suur au ja üllatus koos kaasvõitleja Riho Ühtegiga võtta vastu president Kariselt kindralmajori auaste. Täna on mul veelgi suurem au tähistada Võidupüha siin Narvas, kandes suurima vabatahtliku organisatsiooni – Kaitseliidu juhi rolli ja vastutust. Pisendamata minu vastutust, seisneb Kaitseliidu tugevus tema liikmete hoiakutes, organisatsiooniga liitumise ajendites ja tahtest panustada oma aega ja vajadusel elu Eesti riigi kaitseks.

Ma võin uhkusega öelda, et meie liikmeskond tervikuna kasvab ja on ületanud 30 000 piiri. Sama oluline on ära märkida maakaitse üksuste kahekordset kasvu läbi ussisõdalaste, kes reservväelastena moodustavad veerandi meie vägede põhijõust. Ehk nemad ongi see põhijõud, keda teist paljud on pusadel ja T-särkidel koos teemaviitega näinud. Täna seisavad nad siin platsil. Ma ütleks, et mitte põhijõud, vaid reaalne jõud.

Head sõbrad! Kus me oleme? Me oleme Narvas, Eesti linnas. Linnas, mis on läbi ajaloo olnud meie vabadusvõitluse alguseks ja lõpuks. Meie vabadusiha A ja O. Siin, vanas hansalinnas, põlistasime Eesti vabaduse. Narvast ei saa alguse mitte ainult vaba Eesti, vaid siit algab ka vaba Euroopa. Aga keerame pilgud ida poole, siis mida me näeme, kuidas me erineme jõetagustest? Me oleme vabad. Vabad oma riiki armastama. Aga vabad ka oma riiki kritiseerima. Ja me kasutame seda vabadust, siinpool Narva jõge, ilma, et peaksime oma elu või tervise pärast kartma. See teebki meist päriselt vaba ühiskonna ja see ühiskond väärib kaitsmist.

Alates Venemaa Föderatsiooni täiemahulisest invasioonist Ukrainasse, pea kaks ja pool aastat tagasi, on Narvas kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate read kasvanud, rääkimata märkimisväärselt suurenenud arvust noortest, kes on liitunud meie noorkotkaste ja kodutütardega. Seda kõike veavad Alutaguse maleva ja Narva malevkonna liikmed. Nende emakeel sageli ei ole eesti keel, kuid sellegipoolest on nad jäägitult lojaalsed vabadusele ja teavad, et ainult vabas riigis saab ausalt rääkida sellest, mida jõetagune propaganda eestimaalastele üritab peale suruda ja mis tegelikult Ukrainas toimub.

Kellest ma räägin? Näiteks, Alutaguse maleva vabatahtlik Ivan Altuhhov. Mees, kes pälvis aasta teo tiitli unikaalse tankitõrje granaadiheitja laskemoona kandesüsteemi hankimise eest ja mõtles selle peale kuidas jõuaks võitleja üksi seljas kanda 28 kilogrammi Carl Gustavi tankitõrjegranaate, nii et samas säiliks võitlusvõime ja seda vaatamata aastaajale. Pole strateegiline tase, ütlete? Vastupidi, sest võidu võimaluse otsustavad teinekord pealtnäha väikesed detailid ning tänases kontekstis on oluline, et võitu panustavad kõik meie inimesed, vaatamata oma taustale.

Lubage mul veel välja tuua Alutaguse naiskodukaitsjate evakuatsioonirühm, mida juhib Küllike Kullerkupp ja mis püstitas maikuu lõpus toimunud evakuatsiooniõppusel Miljon Miksi Sõmeru noortekeskusesse evakuatsioonipunkti. Meie inimesed harjutasid sajakonna evakueeritava vastuvõtmist ning logistiliste ja meditsiiniliste situatsioonide lahendamist. Nad said tunda mida tähendab 24 tundi magamata olla ja samal ajal tegeleda üha suureneva evakueeritavate hulgaga. Kas te kujutate ette, mida tähendab kõige kiiremal ja ebamugavamal hetkel evakueeritavate kogunemispunkti sulgemine ja uude kohta üle viimine? Alutaguse naiskodukaitsjad teavad, sest nad said hakkama. Nad on valmis ka selleks kui see ei ole enam õppus.

Ma tahan esile tõsta 2023. aastal moodustatud Narva noorkotkaste malevkonda, milles on tänaseks üle saja liikme ja mis on välja kasvanud kohalike poiste poolt alguse saanud noorkotkaste rühmast Veles. Veles on slaavi mütoloogias jumal, kes kaitseb vapraid ja kes püüdlevad teadmiste, tarkuse ja looduse poole. Narva noorkotkad kannavad au ja uhkusega väärtusi, mis on omased Kaitseliidu noorteorganisatsioonile säilitades samas oma identiteedi. Uus põlvkond Narva noori on täis teotahet ja nad teavad, et Narvas ning sellest linnast lääne pool saab olla vaba.

Narva malevkond tõestab, et kõik see, mida tehakse mujal Kaitseliidus toimib ka Narvas, Eesti kõige idapoolsemas linnas, kust algab Euroopa Liit ja NATO. Aga mitte ainult.

President Lennart Meri on öelnud - julgeolek on jagamatu rikkus ning seda tuleb kasvatada tihedas piirkondlikus koosmeeles. Selle nimel me püüdlesime ja saime Euroopa Liitu ja NATOsse. Selle koosmeele tähiseks on suurenenud õppuste maht, kus harjutatakse Eesti kaitsmist. Aga ka see, et täna seisavad meiega siin platsil õlg-õla kõrval meie liitlased NATOst. Me teame, et nad tulevad Eestile appi kui seda peaks vaja olema. Me teame ka seda, et oleme väärilised liitlased. Eesti usaldusväärus liitlaste seas on viimase 20 aasta jooksul pitseeritud Eesti sõduri higi, vere ning eneseohverdusega.

Hea Eesti rahvas. Veelkord tsiteerides Lennart Merd, kes ütles tabavalt, et oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Ma tänan teid kõiki, kes te siin Peetri platsil seisate ja ka neid, kes kodumalevates ja malevkondades korraldavad maakaitsepäeva ja teevad ettevalmistusi võidutule vastuvõtmiseks ning jaanipäevaks.

Täna on võidupüha, ees on jaaniõhtu. Tundke rõõmu suvest ja lähedastest jaanilõkke ääres. Nautige paraadi ja sellele järgnevat maakaitsepäeva. Naudime seda, et me saame seda teha vabas Eestis! Tehkem kõik selleks, et võidupüha ja jaanipäeva saaksid vabas Eestis tähistada ka lugematu hulk põlvkondi pärast meid.

Eesti eest!