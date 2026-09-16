X!

USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära

Välismaa
USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära
USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra.

Tegemist on esimese intressimäära tõstmisega viimase kolme aasta jooksul, kuna keskpank võitleb kõrge inflatsiooniga.

Tegemist on sammuga, mis vihastab päris kindlasti president Donald Trumpi.

Keskpanga avatud turu komitee hääletas ühehäälselt intressimäärade tõstmise poolt vahemikku 3,75–4,00 protsenti, kui viitas kõrgele inflatsioonile. 

USA keskpank prognoosis kolmapäeval ühtlasi majandusprognooside kokkuvõttele tuginedes, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressimäära tõstmise.

Föderaalreserv kergitas samal ajal oma majanduskasvu prognoosi.

Prognoosi kohaselt ootab USA keskpank reaalse sisemajanduse kogutoodangu kasvuks aasta lõpus 2,3 protsenti, kui võrrelda varasema 2,2 protsendi suuruse prognoosiga. Oma eelistatud inflatsiooninäitaja suuruseks oodatakse 3,7 protsenti, kui võrrelda varasema aasta lõpu prognoosiga, mis oli 3,6 protsenti.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:42

Täht: emotsioon aitas võidu tuua

23:38

Tammearu: hea meel on võiduga intervjuud anda

23:14

Noored Eesti sõudjad jõudsid medalile alustava treeneri Taimsoo juhendamisel

23:03

Kusti Salm: Dataseliga lepingu sõlmimisele eelnes pikk eeltöö

22:46

Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

22:42

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita Uuendatud

22:39

Eesti võrkpallikoondis alistas Hollandi ja avas EM-il võiduarve Uuendatud

22:30

HC Panter avas hooaja võiduarve

22:19

ETV spordisaade, 16. september

22:06

USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:24

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

22:46

Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

05:39

Osa lapsi tõrgub uutele nõuetele vastavat kooli- ja lasteaiatoitu söömast

06:32

Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso: Valge Maja on väike ja armas

09:59

Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon

11:51

Audit: pettuses raha kaotanud kunstnike liidu kontrollmeetmed polnud piisavad

06:20

Norstat: Isamaa edu Keskerakonna ees kahaneb, Reformierakonna reiting tõuseb

07:34

USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma

13:47

Kovalenko-Kõlvart: kaitseministeerium teadis Dataseli lepingute riskidest

09:33

Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut

ilmateade

SPORT

23:42

Täht: emotsioon aitas võidu tuua

23:38

Tammearu: hea meel on võiduga intervjuud anda

23:14

Noored Eesti sõudjad jõudsid medalile alustava treeneri Taimsoo juhendamisel

22:42

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita Uuendatud

loe: kultuur

18:45

Jaan Elken EKL-i oksjonist: need tööd peavad olem avalikus kogus, mitte kapi taga

18:00

Andrei Hvostov: lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi

17:23

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

16:00

Kultuuriportaal soovitab: 70. sünnipäeva tähistava Rao Heidmetsa "Tuvitädi" Jupteris

loe: eeter

18:00

Andrei Hvostov: lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi

17:23

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

15:09

Sotsiaalmeedia toidusisulooja: ettekokkamine teeb argipäevad lihtsamaks

13:48

Vaimse tervise õde: kehale ja vaimule ei meeldi teadmatus

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (16.09.2026 18:00:00)

18:40

EK presidendi kõnes kõlanud lubadusi kuulati skepsisega

18:35

Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest

17:55

Ida-Viru meditsiiniasutused alustaid ühiskampaaniat uute arstide meelitamiseks maakonda

17:15

Opositsioon läheb valitsuse umbusaldamise plaaniga edasi

16:50

Viru vangla kinnipeetavad õppisid selgeks kirivööde kudumise

15:45

Eesti märtsis äraantud kütusevarusid praegu tagasi ostma ei hakka

15:30

Raadiouudised (16.09.2026 15:00:00)

15:30

Jõgeva saab peagi nüüdisaegse linnasüdame

13:55

Kihnu Veeteed ja laevapere saavutasid kokkuleppe ning streik jääb ära

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo