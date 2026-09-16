USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära

Tegemist on esimese intressimäära tõstmisega viimase kolme aasta jooksul, kuna keskpank võitleb kõrge inflatsiooniga.

Tegemist on sammuga, mis vihastab päris kindlasti president Donald Trumpi.

Keskpanga avatud turu komitee hääletas ühehäälselt intressimäärade tõstmise poolt vahemikku 3,75–4,00 protsenti, kui viitas kõrgele inflatsioonile.

USA keskpank prognoosis kolmapäeval ühtlasi majandusprognooside kokkuvõttele tuginedes, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressimäära tõstmise.

Föderaalreserv kergitas samal ajal oma majanduskasvu prognoosi.

Prognoosi kohaselt ootab USA keskpank reaalse sisemajanduse kogutoodangu kasvuks aasta lõpus 2,3 protsenti, kui võrrelda varasema 2,2 protsendi suuruse prognoosiga. Oma eelistatud inflatsiooninäitaja suuruseks oodatakse 3,7 protsenti, kui võrrelda varasema aasta lõpu prognoosiga, mis oli 3,6 protsenti.