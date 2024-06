"Aktuaalne kaamera": pealtvaatajatele võidupüha paraad meeldis

Võidupüha paraad toimus hommikupoolikul Narvas Peetri platsil. Paraadil osales ligi 1000 inimest: kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad. Samuti Kaitseliidu partnerid politsei- ja piirivalveametist, vanglateenistusest, päästeametist ja päästeliidust. Liitlasriikidest osalesid paraadil esindused Soomest, Leedust, Lätist, Taanist, Poolast, USA-st, Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja Rootsist.

Paraadil sai näha nii Eesti kui ka liitlaste rasketehnikat.

"Venemaa ei saa seda sõda võita ja ta ei võida seda sõda. Meil siin, läänemaailmas tuleb meeles pidada, et sõjadiktaatorid ei peatu, vaid tahavad muudkui edasi minna," sõnas president Alar Karis.

"Narvast ei saa alguse mitte ainult vaba Eesti, vaid siit algab ka vaba Euroopa. Aga keerame pilgud ida poole, siis mida me näeme, kuidas me erineme jõetagustest? Me oleme vabad. Vabad oma riiki armastama. Aga vabad ka oma riiki kritiseerima. Ja me kasutame seda vabadust siinpool Narva jõge ilma, et peaksime oma elu või tervise pärast kartma," kõneles Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm.

"Hinnangut, et vajame täiendavalt üle miljardi euro laskemoona hankimiseks ei saa ignoreerida. Seeläbi suurendame kindlustunnet oma riigi sees ja välisinvestorite silmis. Hirm ja ebakindlus maksavad rohkem kui valitsuse võlakoormuse kasv neli-viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Ent küsigem sedagi, kas täiendav kaitsevõime nõuab ka ajutisi maksupoliitilisi otsuseid. Olgu see viieks või kümneks aastaks või seni, kuni julgeolekuolukord nõuab. Kaitsekulude kasvu püsiosa tuleb katta püsiva maksutuluga," kõneles president.

Viimati peeti võidupüha paraadi Narvas 1996. aastal. Mõlemal korral paraadil olnud kaitseliitlane Arvid Siilak ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti on arenenud positiivses suunas.

"Me oleme läinud edasi ja meil on kindlus, et me jääme siia alatiseks ja siin on sein," sõnas ta.

Vaatajatele paraad meeldis.

"Selliseid üritusi võiks siin olla rohkem. Narvalased peaks rohkem süvenema eesti kultuuri ja ka eestlased võiks rohkem uurida narvalaste kohta, sest vaata, kuidas tahad, need on ikka veidi erinevad kultuuriruumid. Sooviks, et nad oleks omavahel lähemalt ja tugevamalt seotud," rääkis narvalane Jegor Filippov.

"Toredad muljed, väga ilus on," ütles paidelane Tatjana Vürmer paraadi kohta. "Kõik see võimsus, kõik see ühtehoidmine – väga kena," sõnas ta.

Paraadile lisasid elevust päästekoerad, kes pidasid laupäevase proovi ja pühapäevase paraadi kenasti vastu.

"Mõned koerad naudivad paraadi. Ka üks meie koertest naudib. Aga teised oskavad olla, sest nad on harjunud sellega, et kui tuleb olla, siis tuleb olla," rääkis koerajuht Monika Rusing.

Preemiaks viidi koerad Narva jõkke ujuma.