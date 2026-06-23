Kaitseliidu ülem: meie ülesanne tuleviku kujundamisel on kaasata noori

Kaitseliidu ülem Ilmar Tamm rõhutas võidupühal peetud kõnes, et noortele tuleb selgitada, et neil on oluline osa Eesti riigi tuleviku kujundamisel. Ta märkis ka, et sõjapidamises on juba kasutusel tehisarul põhinevad süsteemid, ning avaldas lootust, et noored saavad tehisaru kasutamises paremaks kui eelnevad põlvkonnad.

Austatud Eesti Vabariigi president, riigikogu esimees, ministrid, lugupeetud kaitseväe juhataja, kaasvõitlejad ja liitlased, head Rapla inimesed, hea Eesti rahvas!

Me saame täna siin, vabas Raplas, vabas Eestis seista tänu sellele, et Vabadussõda on meie kõige olulisem võit. Võit, millesse andsid märkimisväärse panuse koolipoisid.

Eesti rahvaväes võitlesid kogenematud, kuid võitlustahet täis vabatahtlikud koolinoored, külg-külje kõrval Esimeses maailmasõjas karastunud meestega. Kas keegi seadis siis kahtluse alla, et Vabadussõtta läinud noorte tulevik sõltub kellestki teisest? Kas keegi neist koolipoistest küsis endalt, millist Eesti tulevikku nad tulevastele põlvkondadele olid loomas? Tõenäoliselt ei jäänud neil aega küsimusteks. Aga kuna nad võitsid meile vabaduse, peaks meid kõnetama palju rohkem kui nimed marmortahvlil.

Mõeldes kaasaja noortele kas ikka piisab vaid, et me ütleme neile retooriliselt: teie olete Eesti tulevik. Ei. Me peame kogu ühiskonnana juba praegu neile ütlema, et te olete täna vajalikud ning oluline osa Eesti riigi tuleviku kujundamisel.

President Kennedy ütles 65 aastat tagasi – ära küsi, mida riik saab sinu jaoks teha, vaid küsi, mida sina saad riigi jaoks teha. Me ei peaks passiivselt pealt vaatama ega kritiseerima noorte füüsilisi ja vaimseid võimeid. Me peame küsima, mida meie saame noorte toetamiseks ja innustamiseks ära teha.

Kaitseliit annab meie oma noortele vabaduse, loovuse ja vastutuse. Vabaduse panustada Eesti paremaks tegemisse, loovuse leida uusi viise selle tegemiseks ja vastutuse arusaamaks, et nende panus on oluline. Kaitseliit pakub 8000 noorele võimalusi kasvada ja õppida, tegutseda üheskoos meeskonnana ning kujuneda inimesteks, kes hoolivad oma kogukonnast ja Eestist.

Me ei tohi lasta end häirida põlvkondade vahelistest erinevustest. 35 aastat tagasi taasiseseisvunud riigis ei ole kohane esile tõsta stereotüüpi, et ainult okupatsioonivõimu all elanud inimene oskab hinnata vabadust. Jah, ta oskab, ja tulihingeliselt. Aga me teame, et ka meie uuem põlvkond, olgu selleks siis hilised sajandivahetuse ja tänased Z ning Alfa põlvkonnad, mõistavad, mida tähendab vabadus.

Vabas Eestis kasvanud ja avatud maailmas hariduse saanud noore inimese vabadusiha ja tahe on võimas jõud. Ta mõistab, mis on vabadus, sest tänane julgeolekuolukord näitab, mis on selle hind.

Meie kõige olulisem ülesanne tuleviku kujundamisel on kaasata noori. Neid kuulata. Neid usaldada. Meil on üks ühine eesmärk – hoida Eesti vaba.

Nii nagu Vabadussõjas oli võtmeroll noortel, nii on ka tänasel võidupühal. Noored, kes siit Raplast võidutule maakondadesse viivad, on endale seadnud kindlad sihid ja eesmärgid, mis põlistavad nende enda ja riigi tulevikku. Neid noori on palju. Lubage mul esile tõsta kahte tublit noort tuletoojate seast.

Ann Pikkorainen – Harju ringkonna kodutütar, kes soovib tulevikus pühendada oma elu riigikaitse valdkonnale. Ann on Kodutütarde organisatsiooniga olnud seotud 11 aastat – milline pühendumus. Ja juba mõne nädala pärast asub ta ajateenistusse ning seejärel plaanib jätkata õpinguid riigikaitse suunal. Edu sulle, Ann!

Robert Täht – Jõgeva maleva noorkotkas, kes viib võidutule Küberkaitseüksusele. Ta on viimasel kolmel aastal olnud droonivaldkonnas tegija ja edendaja sõna otseses mõttes. Ta ehitab ja täiendab droone ning lendab nendega nii Kaitseliidu kui ka kaitseväe õppustel. Robert, jätka samas vaimus!

Samuti tahan tunnustada perekond Kosenkraniuseid. Veronica on Naiskodukaitse Rapla ringkonna ja Erik Rapla maleva aktiivsed liikmed. Lisaks osalevad nad pühendunult oma kodukandi noorsootöös, olles vabatahtlikud noortejuhid. Erik on olnud organisatsiooni liige 11 aastat ja Veronica seitse. Ainuüksi selle aasta esimese poolega on nad kahepeale organisatsiooni hüvanguks panustanud 340 tundi. Aitäh teile!

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ridadest on sirgumas põlvkond, kes leiavad oma tee riigikaitsesse – olgu vormis või ilma, relvaga või relvata. Kuid alati vastutustundliku kodanikuna. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tegevus õpetab märkama ja hoolima, juhtima ja tegutsema ka keerulistes olukordades.

Kaitseliidust saavad noored kaasa reaalse kaitse- kui ka võidutahte. Veelgi enam – nendega varakult tegeledes anname neile oskused, et nad oleks võimelised oma riiki kaitsma.

Head Eesti inimesed. Kaitseliit on läbilõige meie ühiskonnast ja motiveeritud inimestest. Meil on kandev roll ka laiapindse riigikaitse kujundamisel, noorte õpetamisel ja toetamisel. Seetõttu, näiteks noortevaldkonna juhtidena on kõigil teil võimalus panustada. Olgem toeks ja abiks noortele, kellest sõltub, milline on Eesti järgmise 25 või 50 aasta pärast.

Ehk siis tulevikus, mis on käes juba täna. Meeldib meile või mitte, aga tehisaru on tulnud, et jääda. Vaatan lootusrikkalt meie noorte poole, kes ilmselgelt saavad tehisaru kasutamises paremaks kui eelnevad põlvkonnad. Ja see on ka riigikaitsele hädavajalik. Juba täna on sõjapidamises kasutusel süsteemid, mis põhinevad tehisarul ja aitavad otsuseid teha. Otsuseid, millest sõltub elu ja surm.

Siiski, vaatamata arvutusvõimsuste hüppelisele kasvule ja uutele läbimurretele tehisaru mudelites, on endiselt oluline inimese poolt probleemi sõnastamise oskus. Käigem ajaga kaasas, aga pidagem meeles, et inimeste tarkusest sõltub kuidas ja milleks kasutada tehnoloogiat.

Targad inimesed teavad, et riigikaitse ei ole ainult riigi mure ja asi. Vaid ka erasektoril on siin oluline roll. Olgu selleks siis reservväelastele töötasu säilitamine õppuste ajal või rahaline annetus vajamineva varustuse soetamiseks. Eesti oma kaitsetööstus saabki vaid areneda siis kui me ise sellesse panustame. Kaitsetööstus võiks ja peaks olema üks noorte karjäärivalikutest ja veelgi parem kui noored saavad erasektorisse kaasa võtta oma uued ideed ja põimida need läbiproovitud kogemustega riigikaitsest.

Kuid täna, olgem südamest tänulikud, et elame vabas Eestis. Olgem tänulikud, et meie seas on inimesi, kes on südamest valmis meie vabadust kaitsma. Nautigem võimalust tähistada võidupüha ja jaanipäeva koos oma lähedastega vabas Eestis ja uskugem võimesse kaitsta oma riiki!