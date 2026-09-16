Viru vangla kinnipeetavad õppisid kuduma kirivöösid

Viru vangla kinnipeetavad õppisid omal käel kuduma Eesti kirivöösid. Teevad nad seda nii hästi, et nende toodangut saab osta Eesti rahva muuseumist.

Viru vanglas otsiti lahendust, kuidas piiratud liikumisõigusega vangid saaksid teha tööd oma kambris. Leiti, et selleks sobiks hästi kirivööde kudumine, kusjuures ka kangasteljed valmistati vanglas. Aasta tagasi õppis raamatu ja video abil kirivöösid tegema üks vangidest, kes juhendab nüüd juba teisigi.

"Kui esimene proovivöö oli valmis, siis ma küsisin, kuidas läheb. Tema silmad särasid ja ta kirjeldas, et teate, see on nagu juveliiritöö: see nõuab keskendumist, see nõuab täpsust ja see nõuab kannatlikkust," lausus Viru vangla üksuse juht Taavi Puusepp.

Hinnangut tehtud töödele küsiti Eesti Rahva Muuseumist, mille rahvakultuuri ja teabekeskusest saadi ka väärt näpunäiteid. Nüüd on kirivööd jõudnud koguni ERM-i poodi müüki.

"Meie oleme väga tänulikud iga kontakti eest, kes teeb seda õiget kirivööd. Me ju igat kirivööd vastu ei võta, meil on selle jaoks oma komisjon, kes vaatab kvaliteedi üle. Need kirivööd, mida meile pakkuma tuldi, olid väga hea kvaliteediga ja me oleme väga õnnelikud, et me need valikusse saime," sõnas ERM-i müügi- ja teenuste juht Liina Kuzemtšenko.

"Poes olevaid vöid vaadates ma näengi, et see on täitsa tipptase. Üllatav, et nad on nii autentsena need vööd valmis saanud. Me oleme väga rõõmsad selle üle," lausus ERM-i kuraator Külli Valk.

Lisaks ERM-ile on vangide tehtud kirivöösid plaanis müüa varsti avatavas vanglate ettevõtluskeskuse e-poes. Vangla võtab seda võimalusena anda oma panus Eesti kultuurilukku.

"Kirivöö ei ole lihtsalt ese. Ta kannab endas Eesti lugu ja samamoodi ta kannab endas ühe inimese võimalust muuta oma lugu paremaks. Te ei saa mitte ainult vööd, mis on käsitööna valminud, aga te panustate ühtlasi ka inimese tööharjumuse kujundamisse, inimese naasmisse ühiskonda ja samuti hoiate pärandit," ütles Puusepp.

Kokku tegeleb Viru Vanglas kirivööde kudumisega viis vangi.