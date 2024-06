"Aktuaalne kaamera" käis Saaremaal ja Lõuna-Eestis jaanitulel

"Aktuaalse kaamera" korrespondent Margus Muld viibis jaanipeol Kuressaares.

Mulla sõnul peetakse Saaremaal jaanipidusid juba reede õhtust alates ning paljudele Saaremaale sõitnutele algas jaanipidude aeg ilmselt varasemast stressivabamalt, sest TS Laevade kinnitusel suuremaid järjekordi reedel praamidele saamiseks ei tekkinud.

Muld märkis, et jaaniõhtu juurde käiv sõnajalaõie otsimine pole aga üksnes armastusega seotud.

"Jaaniõhtu juurde käib ju ka romantiline sõnajalaõie otsimine. Ja pole see ainult armastajate teema midagi või armastuse otsimine. Nimelt, kui leiad jaaniööl sõnajalaõie, siis see toob lisaks armastusele ka rikkust ja kuulsust juurde," rääkis Muld.

Ode Maria Punamäe oli jaanipeol aga Võrumaal Sulbi külas. "Pealtvaadates tundub, et tegemist on tavalise külapeoga, aga tegelikult on inimesed tulnud siia kostüümides. Teemaks on muinasjutumaa," ütles Punamäe.

End peo jaoks mõisaprouaks riietanud Kristin rääkis, milline üks õige jaaniõhtu on: "Õige jaaniõhtu on ikkagi natuke pidu, saun ja perega koos tore aeg veeta."