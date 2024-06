Soome alustab esimese riigina inimeste vaktsineerimist linnugripi vastu

Vaktsiini pakutakse Soomes inimestele, kes oma töö või muude asjaolude tõttu on nakatumisohus, kirjutas Reuters viitega Soome Tervise ja Heaolu Instituudile.

Vaktsiin sai Euroopa Liidus müügiloa selle aasta aprillis, see töötati välja linnugripi viiruse alatüübi H5 leviku tõkestamiseks.

Soome on Euroopa Liidu kaudu hankinud vaktsiinidoosid 10 000 inimesele.

Linnugripitüve H5N1 on seostatud inimeste raskete haiguste ja surmaga, kuigi Soomes pole ühtegi kinnitatud juhtumit.

H5N1 on viimastel aastatel tapnud või selle tõttu hävitatud maailmas sadu miljoneid lindude. Tüvi on üha enam levinud ka imetajatele, sealhulgas Ameerika Ühendriikides lehmadele ja mõnel juhul ka inimestele.

Soome soovib vaktsineerimise kasutusele võtta suurest hulgast karusloomafarmidest tuleneva levikuohu tõttu.

"Soome olud on väga erinevad selle poolest, et meil on karusloomafarmid, kus loomad võivad puutuda kokku metsloomadega," ütles Soome Tervise ja Heaolu Instituudi peaarst Hanna Nohynek Reutersile.

Laialdased linnugripipuhangud naaritsate ja rebaste seas Soomes asuvates karusloomafarmides põhjustasid eelmisel aastal umbes 485 000 looma hävitamise, et peatada viiruse levik nii loomade seas kui ka inimestele